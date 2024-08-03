新华社北京8月2日电 美国多家媒体1日报道，两天前在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人伊斯梅尔·哈尼亚并非死于空袭，而是被藏于他下榻宾馆的炸弹炸死，爆炸装置在事发前大约两个月就安好，经遥控引爆。

3月26日，伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰出席新闻发布会。新华社发

据美国《纽约时报》报道，伊朗、美国等国官员透露，暗杀所用炸弹大约两个月前被偷运入德黑兰北部一家宾馆。这家宾馆由伊朗伊斯兰革命卫队负责运营和保卫，哈尼亚曾多次入住。当地时间7月31日凌晨2时左右，确认哈尼亚待在房中后，爆炸装置被远程引爆，炸死哈尼亚和一名保镖。

报道所附照片显示，被认为是哈尼亚遇刺地点的宾馆部分窗户碎裂，一面外墙部分坍塌，蒙着绿色防水布，看上去没有遭导弹击中的迹象。

哈马斯政治局主席哈尼亚7月30日在德黑兰出席伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬的就职仪式，次日凌晨遭暗杀。哈马斯当天发表声明称，哈尼亚遭空袭身亡。

《纽约时报》1日称，伊朗媒体当时转述一些目击者的说法，称看到类似导弹的物体击中哈尼亚的房间窗户后发生爆炸，一些报道据此推断哈尼亚可能死于无人机发射的导弹。

伊朗政府和哈马斯均认为这次暗杀事件系以色列所为，在美媒最新报道中，以匿名为条件接受采访的多名美国官员也同意这一判断。报道称，有不具名的伊朗官员透露，初步调查显示，爆炸装置的精准度与2020年以色列暗杀伊朗核物理学家穆赫辛·法赫里扎德所用的人工智能远程遥控武器类似。

爆炸装置如何被偷运进宾馆依然不明。一些中东国家官员称，此次暗杀已谋划数月。

以色列未公开承认制造这起暗杀。但一些中东国家官员称，以色列情报官员在暗杀事件发生后立刻向美国等西方国家政府通报了行动细节。而在暗杀发生当天，美国国务卿安东尼·布林肯对外界声称，美方事先对暗杀不知情。

美国阿克西奥斯新闻网站报道说，暗杀由以色列情报和特勤局（摩萨德）实施。摩萨德局长达维德·巴尔内亚今年1月说，摩萨德有“义务”追杀哈马斯领导人。

以色列长期侵占巴勒斯坦领土并封锁加沙地带。哈马斯去年10月7日自加沙地带袭击以色列南部，造成将近1200人死亡。以色列随后在加沙发起大规模军事行动，迄今造成超过3.93万巴勒斯坦人死亡。

按《纽约时报》说法，哈尼亚是哈马斯方面参与停火协议谈判的牵头人，其遇刺身亡不仅影响停火谈判，还可能在中东地区掀起新一轮暴力冲突浪潮。

8月1日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党支持者参加真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的葬礼。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

就在哈尼亚遇刺前数小时，以色列空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊，导致黎巴嫩真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔身亡。黎巴嫩真主党在本轮巴以冲突中策应哈马斯，不时向以色列北部及以方控制的戈兰高地发动袭击，以军还以空袭和炮击。国际社会担忧最新暗杀事件以及黎以间紧张态势将导致中东地区冲突进一步扩大、升级，呼吁各方保持冷静，确保停火协议达成。

另据法新社2日报道，哈尼亚的棺椁1日下午运抵卡塔尔首都多哈，葬礼2日举行。哈尼亚等哈马斯政治局成员长期定居多哈。伊朗政府7月31日宣布，当天起至8月2日全国哀悼三天，以悼念哈尼亚。（海洋）

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