人民网乌鲁木齐7月31日电 （李欣洋）来自法国的夏尔，在新疆乌鲁木齐生活近10年。朋友们总是问他，新疆有哪些好玩的地方？除了数不胜数的美食和美景之外，他还会和他们说，一定不要错过新疆博物馆。那里的文物非常有特色，尤其是十大镇馆之宝，是难得一见的珍品，今天就让他带大家一起来看看吧！

本期文物：唐益谦、薛光泚、康大之请给过所案卷

这件过所是唐代行人必据过所公验度关的实例，记载了三件请过所事宜。该文书图中1至21行，是唐益谦叔媵薛十五娘具牒申请过所之内容，记有前往福州人员的姓名年龄，随员之间关系，所携带牲畜的数量、毛色、齿岁，经行路线等情况。其中所记路线由龟兹（今库车市）至福州，中途经玉门（今甘肃敦煌市东北）、金城（今甘肃兰州市北黄河渡口）、乌兰（今甘肃靖远县北七十公里黄河弯曲处渡口）、大震（今陕西陇县西六十一里的陇山麓）、潼（今陕西华阴县东北三十九里）、蒲津（今陕西大荔县东、黄河西岸）等关津，远达千万里。图中22至29行，是薛光泚携母及其妻为送祖母灵柩回甘州老家（今甘肃张掖市）申请改给过所牒之内容。

该文书不仅反映了唐朝对新疆地区管辖治理，施行各项律令制度的史实，而且所记路线说明了唐开元时期的政令畅通和陆上丝绸之路的畅通无阻。

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