人民网乌鲁木齐7月29日电 （李欣洋）来自法国的夏尔，在新疆乌鲁木齐生活近10年。朋友们总是问他，新疆有哪些好玩的地方？除了数不胜数的美食和美景之外，他还会和他们说，一定不要错过新疆博物馆。那里的文物非常有特色，尤其是十大镇馆之宝，是难得一见的珍品，今天就让他带大家一起来看看吧！

本期文物：《仓颉篇》木简

木简上残存13个字，即“溪谷阪险丘陵故旧长缓肆延涣”，木简背面上端也存有三字，字迹模糊，似为“叁全人”。据辨识考证可知，这枚残简是秦汉小学字书《苍颉篇》的残文。

《苍颉篇》（或《仓颉篇》）是秦汉时期的蒙学书。在甘肃敦煌、安徽阜阳都曾出土多批《仓颉篇》内容的木简，而《仓颉篇》汉简在新疆的发现，充分说明两汉时期新疆大地已经推行全国通用小学语文教材，且汉语成为西域官府文书通用语，以有效保障政令的畅通。在中国古代推广通用语言文字的过程中，儒家经典起到了至关重要的作用，《论语》《孝经》等在新疆地区的相继出土，更是充分说明了始终扎根于中华文明沃土的新疆各民族文化，是中华文化不可分割的一部分。

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