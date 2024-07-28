人民网乌鲁木齐7月28日电 （李欣洋）来自法国的夏尔，在新疆乌鲁木齐生活近10年。朋友们总是问他，新疆有哪些好玩的地方？除了数不胜数的美食和美景之外，他还会和他们说，一定不要错过新疆博物馆。那里的文物非常有特色，尤其是十大镇馆之宝，是难得一见的珍品，今天就让他带大家一起来看看吧！

本期文物：“五星出东方利中国”锦护臂

“五星出东方利中国”锦护臂，1995年在新疆民丰县尼雅遗址王族墓地的一座夫妇合葬墓之中考古发现，出土时与弓箭、弓袋（韬袋）、箭箙、锦帽等物品一起，作为随殉品放置在墓葬男主人右侧。通过对葬俗、墓主人服饰特征、随葬品组合、科技测年等系统研究，墓葬的年代应为东汉中后期。

“五星出东方利中国”织锦制品的用途和性质，应该是射箭时所用的护臂，根据使用场合和使用者等级身份的不同，这类制成品在用料、形制、尺度、工巧等均有所区别。“五星出东方利中国”锦护臂由于面料使用了高规格、奢华织锦，因此它应与葬者身份地位关系密切，可能是政治信物、护符、礼物。

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(责编：苏缨翔、杨牧)