新华社华盛顿7月30日电 新闻调查｜“最可预测的危机”——美债总额超过35万亿美元并继续上涨

新华社记者于荣 熊茂伶

“经济增长赶不上债务膨胀”“子孙后代的沉重负担”“美国正走向破产”……在各界担忧声中，美国联邦政府债务规模突破又一个心理关口：美国财政部29日公布的最新数据显示，美债总额首次达到35万亿美元，相当于中国、德国、日本、印度、英国五国的经济总量之和。

记者梳理美债历史脉络发现，美国倚仗美元霸权举债成瘾，债务规模在失效政治制度的纵容和失灵经济治理的推动下狂飙在“不可持续道路”上，不断反噬自身、荼毒世界。一些经济学家和历史学家担忧，当前美国债务水平已超过诸多危险指标，给美国乃至世界未来埋下隐患。

债务“狂飙”利息惊人

“美国必须保持经济增长才能偿还债务，否则就有可能将巨大的、难以承受的负担转嫁给子孙后代。”全球资产管理巨头贝莱德公司首席执行官拉里·芬克近期这样评价美债风险。

近年来，美国经济和债务走势呈现出明显反差：整体经济增速持续低迷，但整体债务水平加速膨胀。

2023年5月29日，人们经过美国纽约曼哈顿的“国债钟”。“国债钟”是一个大型计数器，它实时更新美国的公共债务总额，并显示出每个美国家庭所要负担的数额。新华社记者刘亚南摄

美国政府自20世纪80年代起大量举债。1985年，美国从净债权国变为净债务国，此后债务规模不断攀升，近年则呈现快速增长趋势。2017年9月突破20万亿美元，2022年1月底突破30万亿美元。

2023年6月以来，美债更是以每100天增加约1万亿美元的速度狂飙：2023年6月，联邦政府债务规模突破32万亿美元，达到这个数字的时间比新冠疫情前的预测提前了9年；2023年9月，美债规模突破33万亿美元；2023年12月，这一数字达到34万亿美元，比美国国会预算办公室2020年1月的预测提前了5年。

美国国债规模快速增加，直接导致未来所需支付利息也相应增多。数据显示，国债利息支付预计将成为未来30年联邦预算中增长最快的部分。

根据美国国会预算办公室的预测，到2033年，美国国债利息支付额将从2022年的近4750亿美元增加两倍，超过1.4万亿美元。到2053年，美国国债利息支付额预计将飙升至5.4万亿美元。这将超过美国在社会保障、医疗保险、医疗补助等项目上的支出。

狂飙的美债和巨额利息的背后，是表象与实际脱节的美国经济。一方面，美国一些官方经济数据和市场表现“亮眼”；另一方面，高债务、高利率和高物价史上少见。经济领域存在的突出矛盾对美国经济治理构成严峻挑战。

《华尔街日报》撰文指出，拜登政府上台以来，物价累计上涨了20%，工资涨幅赶不上物价飙升的速度。加上疫情导致人们的生活和工作方式发生转变，以及日益加剧的两极分化等原因，都造成了一种普遍的不稳定感。

随着美债规模突破35万亿美元，这一问题已成为美国社会舆论关注的焦点。美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔表示，现在是时候“以成年人的态度”来谈论这一问题了。

“最可预测的危机”归咎谁？

“美国正走向破产。”这是马斯克对美债问题的最新评价。

美国经济和金融领域诸多乱象受到外界诟病，债务是其中路径最清晰、后果最直观的问题之一。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙更是将美国公共债务称为美国经济面临的“最可预测”的危机。

这是7月29日在美国首都华盛顿拍摄的美国财政部大楼。新华社记者胡友松摄

上世纪80年代初，里根政府以大规模减税为核心的施政措施，造成美国政府和平时期史无前例的预算赤字，联邦债务由此开始迅速攀升。克林顿政府时期，美国通过紧缩性财政政策，短暂实现联邦政府预算盈余，但此后政府预算和联邦债务议题进一步政治化，债务日益成为“筹码”而不是“问题”，民主、共和两党为此博弈至今。

分析人士指出，美债失控，民主、共和两党难辞其咎。两党出于政治考量都不愿对此“踩刹车”，尤其在总统大选背景下，两党更不太可能出台削减开支、控制债务的实际政策。《纽约时报》注意到，已基本锁定民主党总统候选人提名的美国副总统哈里斯和共和党总统候选人、前总统特朗普在竞选中很少谈及债务问题，而两党都反对削减作为债务最大推动因素的社会保障和医疗保险，这表明未来几年债务问题只会进一步恶化。

美国布鲁金斯学会高级研究员巴里·博斯沃思认为，两党都没有稳定未来预算状况的计划。

英国《经济学人》周刊日前刊文称，无论谁在11月赢得美国总统选举，美国未来四年的财政状况都可能进一步恶化，而民主党和共和党都没有切实可行的计划来解决这个问题。

债务失控让美国走上“危险轨道”

美国不断举新债还旧债，“底气”来自美元霸权。凭借美元霸权，美国通过利率升降转嫁自身风险、收割全球财富。但长期举债成瘾，让美国无力改掉“寅吃卯粮”的挥霍恶习，由此埋下危机种子。经济学家和历史学家认为，美债数据出现一些新的危险指标，或将进一步冲击美国金融霸权。

按照目前利率水平，2024年美国联邦财政将支付高达8700亿美元的国债利息，首次超过军费开支，而明年利息总额更将突破万亿美元。

美国哈佛大学历史学教授尼亚尔·弗格森近期在一篇文章中表示，历史上，任何大国只要偿债费用超过国防开支，就不会长期保持强大。“哈布斯堡王朝的西班牙如此，旧制度的法国如此，奥斯曼帝国如此，大英帝国如此。从今年开始，美国将接受这项定律的检验。”

美国媒体报道，随着美国国债接近35万亿美元，摩根大通公司分析师在给投资者的一份新备忘录中表示，不断增长的债务和赤字将限制美国的“财政灵活性”，限制政府应对未来经济衰退的能力。美国不断膨胀的赤字和高主权债务水平存在潜在风险。投资者不应期望美国的财政前景在短期内出现任何重大改善。

摩根大通首席执行官戴蒙表示，美国要更加关注财政赤字问题，因为它对全世界都会产生影响，“总有一天会出问题”。

债务关乎国家信用，失控的债务也令越来越多的国家和机构重新审视美元作为世界主要储备货币的地位，重新审视美国作为可信赖借贷对象的形象。长期位列最高级的美国主权信用评级，过去10多年来多次遭国际评级机构“降级”。去年8月，国际评级机构惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+，原因是“治理水平持续恶化”。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼表示，美国公共财政所处的“危险轨道”给美元和长期通胀前景带来严重问题。如果未来某个时候，外国投资者认为美国政府没有真正控制债务的意愿，他们可能不再愿意为美国政府提供资金，这将导致美元危机。

(责编：崔译戈、张悦)