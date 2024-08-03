中国日报网8月2日电 刚刚胜利闭幕的党的二十届三中全会，紧紧围绕推进中国式现代化这个主题擘画了进一步全面深化改革战略举措。多位海外分析人士指出，中国共产党第二十届三中全会将为世界各国创造更多共同发展的机遇，并提供宝贵的中国经验。

自动化起重机在中国（广西）自由贸易试验区钦州港吊装集装箱。（图片来源：新华社）

举世瞩目的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议7月15日至18日在北京举行。会议审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称“《决定》”）。

总部位于伦敦的英国48家集团俱乐部名誉主席斯蒂芬·佩里表示：“二十届三中全会做出的全面科学的决定再次表明，中国的改革开放进程不会停止。”

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈居表示，决定强调进一步推进改革将保持中国经济高质量发展的势头，有利于全球经济复苏。人们普遍认为，中国正在并将继续发挥关键作用，并为其他国家提供机遇。

全会提出，“开放是中国式现代化的鲜明标识”，要稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革，深化外商投资和对外投资管理体制改革，优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路”机制。

佩里表示，面对日益增长的外部保护主义，“《决定》强调开放，意味着中国将继续推进现代化”。

“中国领导人知道发展的方向，也知道他们要在何处着手。中国现在正在建设一个现代社会。最终，中国要创造一个所有人都能坐在一起的世界。”

柬埔寨区域研究中心客座高级研究员Henry Chan对《中国日报》表示：“在当前的国际地缘政治环境下，中国重申保持开放的承诺，凸显了中国对开放价值的认识。”

“中国-欧亚”政治与战略研究委员会创始人兼主任明华（Mher Sahakyan）表示，亚洲国家可以借鉴中国的经验，更加关注发展交通基础设施，着力发展大学教育，提高高科技生产能力。

（编译：齐磊； 编辑：陈丹妮 董静）

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