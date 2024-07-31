项昊宇

7月28日至29日，美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀到访东京，出席美日外长防长“2+2”会议及“延伸威慑”磋商、美日韩三边防长会谈、美日印澳四边机制外长会。美日利用这一系列会议大肆渲染“中俄朝威胁”，煽动阵营对抗，突出遏华指向，正在使亚太地区面临日益严峻的“新冷战”威胁。

从美日主导的这一系列会议的共识“成果”看，美国亚太盟伴体系凸显排他性、攻击性和阵营化特征，正在初具“亚太版北约”的特征。一是美日升级军事“一体化”。美日通过“2+2”会议确认日本自卫队将成立“统合作战司令部”，驻日美军相应成立“统合军司令部”，美军印太司令部将向驻日美军下放部分作战指挥权限，以实现美日指挥作战体系的完全对接融合。二是美军核战力部署“前沿化”。美日举行首次“延伸威慑”部长级磋商，美方进一步强化对日“核保护伞”承诺，未来可能推动战略核资产的前沿部署。三是美日韩三边安全合作“同盟化”。三国就强化情报共享和联合演训等领域的制度化合作达成协议，使美日韩三边关系出现新的升级。四是四边安全机制的“阵营化”。美日印澳外长会上炒作东海、南海局势，以“自由开放印太”为名争夺海洋霸权，煽动阵营对抗和地缘竞争。

尤为恶劣的是，美日在“2+2”会谈后发表的文件中，以大篇幅针对中国外交政策、国防建设、海洋维权以及核武、南海、人权等问题展开大肆指责和恶毒攻击，并再度公然干涉台湾问题，全方位煽动“中国威胁”，充斥着零和博弈的冷战思维，表露出力推“新冷战”布局的危险动向。

布林肯和奥斯汀试图通过亚太之行，向外界表明，尽管深受乌克兰和中东危机困扰，美国对外战略重心还在亚太，主要对手仍是中国，并通过拉进亚太同盟体系彰显美国“全球领导力”和“盟伴向心力”。

值得注意的是，这一轮美国推动“亚太北约化”的“新冷战”布局中，日本表现得尤为积极主动，在美国盟伴之间“穿针引线”，并将北约引入亚太，扮演了遏华“急先锋”角色。美日联手推进阵营对抗，挑动地缘矛盾，强化亚太前沿军事部署，使亚太和平稳定和团结合作局面正面临冷战以来最为严峻的三重挑战。

一是刺激地缘矛盾冲突。美日谋求将朝鲜半岛与东海、南海、台海“三海”形成联动之势，凸显出围堵遏压中国的战略意图。美日韩军事合作刺激半岛紧张局势螺旋升级，美日着眼军事介入台海加快一体化备战，并插足南海挑动对抗，正在加大海上冲突风险。二是割裂地区团结合作。美日炮制“美日韩对中俄朝”的阵营对抗叙事，企图利用炒作南海问题分化中国东盟关系，破坏东盟内部团结。美国诱拉亚太盟伴推进“小院高墙”“脱钩断链”布局，使阵营对抗的阴影从军事领域向经贸和技术领域蔓延，冲击亚太区域合作和一体化进程。三是加剧核扩散风险。美国升级“延伸威慑”吊高日韩胃口，刺激两国谋求对美“核共享”甚至“自主拥核”诉求上升，同时美推进战略核资产的亚太前沿部署，推进“奥库斯”框架下的核潜艇合作，将进一步刺激地区核军备竞赛，深刻冲击全球核不扩散体系。

对于美日等国推进“新冷战”布局给亚太制造的安全陷阱，地区国家需要充分认清其严重危害，提高危机意识，共同予以抵制。正如王毅外长在东盟地区论坛外长会上所指出的，面对国际地区挑战，外部干涉解决不了问题，对抗施压只会加剧局势紧张。东亚各国必须坚持和平愿景，包容各方利益，兼顾各方诉求，走共同、综合、合作、可持续的安全之路。

（作者是中国国际问题研究院亚太研究所特聘研究员）

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