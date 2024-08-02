新华社北京8月1日电（记者董雪）外交部发言人林剑1日表示，中东地区局势越是严峻，国际社会越应努力缓和局势，推动冲突降级，中方愿同有关各方一道，为促进地区长治久安作出不懈努力。

当日例行记者会上，有记者问：哈马斯领导人哈尼亚遭到暗杀将对中国在中东的和平努力产生怎样的影响，是否会影响不久前中国斡旋签署的《北京宣言》？此外，中东局势日趋复杂，这是否会分散或削弱中国在该地区实现安全、稳定与和平的努力？

林剑表示，中方已表明对有关事件的立场。我们坚决反对并谴责暗杀行为，对这一事件可能导致地区局势进一步动荡深感忧虑。加沙应尽快实现全面永久停火，避免冲突对抗进一步升级。

林剑说，中方一贯支持巴勒斯坦内部和解，认为实现巴内部和解是推动解决巴勒斯坦问题、实现中东和平稳定的重要一步。中方对巴各派为达成《北京宣言》付出的努力表示赞赏，真诚期待巴各派在内部和解基础上早日实现巴独立建国，将同有关各方一道，继续为此付出不懈努力。

他表示，中东地区局势越是严峻，国际社会越应努力缓和局势，推动冲突降级。“中国始终致力于维护中东地区和平稳定，反对外来干涉。我们愿同有关各方一道，为促进地区长治久安作出不懈努力。”

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