新华社北京8月1日电 美国国防部7月31日说，被控策划“9·11”恐怖袭击事件的哈立德·谢赫·穆罕默德及其两名同谋已同意认罪。这距离三人正式受指控已有十余年。

这是2021年8月26日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

哈立德·谢赫·穆罕默德和同谋瓦利德·本·阿塔什、穆斯塔法·艾哈迈德·霍萨维被关押在美军设于古巴的关塔那摩监狱。据美联社报道，预计他们最早下周在关塔那摩的军事委员会出庭受审。

美国国防部官员拒绝立即公布认罪协议的全部条款。

美联社援引美国联邦政府向“9·11”事件部分遇难者亲属发出的信件报道，被告辩护律师已要求上述三人接受终身监禁的刑罚，以换取认罪协议。一名不愿透露姓名的美国官员告诉路透社记者，几乎可肯定，这三人达成认罪协议是想换取不被判处死刑。

2018年1月11日，人们在美国华盛顿白宫外参加抗议活动，要求关闭关塔那摩监狱。新华社记者殷博古摄

美国2001年9月11日遭“基地”组织恐怖袭击，恐怖分子劫持美国民航4架客机，其中两架撞塌纽约世贸中心双子塔，一架撞毁华盛顿五角大楼一角，一架在宾夕法尼亚州尚克斯维尔坠毁，4架客机上无人生还。这一系列袭击导致约3000人死亡，并造成数千亿美元经济损失。

按法新社说法，哈立德·谢赫·穆罕默德现年60岁左右，是巴基斯坦裔科威特人。20世纪80年代末，他在阿富汗与“基地”组织原头目、已被美方击毙的乌萨马·本·拉丹一同行动，被认为是本·拉丹“最信任和最聪明”的副手之一，是“9·11”事件主要策划者。

哈立德·谢赫·穆罕默德2003年3月在巴基斯坦被捕。他在美国中央情报局的秘密监狱里被关押了三年，其间遭受了183次水刑等多种形式的酷刑和强制审讯，2006年被关押至古巴关塔那摩监狱。

美国国防部的声明说，哈立德·谢赫·穆罕默德等三人最初在2008年6月5日被联合起诉和提审，后在2012年5月5日再次被联合起诉和提审。美国军方检察官当时在关塔那摩海军基地的特别军事法庭正式指控三人及另外两名嫌疑人谋杀、从事恐怖活动和袭击平民等罪名，谋求判处他们死刑。

此次认罪协议的达成，距三人被正式指控已有十余年，距“9·11”事件发生已有二十多年。

2023年9月11日晚，美国纽约世贸中心遗址附近亮起象征纽约世贸中心“双子塔”大厦的光柱，纪念“9·11”恐怖袭击事件二十二周年。新华社记者李睿摄

迈克尔·伯克是收到这次认罪协议通知的“9·11”事件遇难者亲属之一，他的兄弟是当年死于恐袭的消防队长。

“对我来说，23年过去了，这些人没有因为他们的袭击或犯罪而被定罪和惩罚，这是可耻的。我一直不明白怎么花了这么长时间。”伯克说，“如果能回到过去，告诉刚刚目睹双子塔倒塌的人们：‘23年后，这些对我们刚见证的罪行负有责任的犯罪分子将得到认罪协议，这样他们就可避免死刑，换来终身监禁。’人们会对此感到震惊。”

美国参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔同样谴责认罪协议，指责民主党籍总统约瑟夫·拜登领导的政府“在恐怖主义面前怯懦”。（刘曦）

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