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苏林当选越共中央总书记

2024年08月03日14:25 | 来源：新华网
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新华社河内8月3日电（记者胡佳丽）越南共产党第十三届中央委员会3日召开新闻发布会宣布，越南国家主席苏林当选越共中央总书记。

据新闻发布会通报，越南共产党第十三届中央委员会会议3日上午在河内开幕并选举新任越共中央总书记，苏林全票当选。

苏林出席新闻发布会并致辞表示，将继承和弘扬已故越共中央总书记阮富仲和历代领导人所创造的革命成果，同越共中央委员会、中央政治局、中央书记处一道，带领全党全民全军顺利完成越共十三大的既定任务，确保越共十四大顺利召开。

越共中央政治局7月18日发布关于阮富仲健康状况的公告说，因阮富仲需集中接受治疗，按照有关规定，越共中央政治局委员、国家主席苏林“负责指导越共中央委员会、政治局和书记处的工作”。越共中央保健委员会7月19日发布消息，阮富仲当天因病逝世，享年80岁。

苏林，1957年7月生于越南北部兴安省，长期在越南公安部任职。今年5月22日，经越南第十五届国会第七次会议投票表决，苏林当选国家主席，任期至2026年。

苏林是越共第十一至第十三届中央委员、第十二至第十三届中央政治局委员，越南第十四至第十五届国会代表。

(责编：王静、岳弘彬)

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