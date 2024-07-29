陈丹红

海洋对于人类社会生存和发展具有重要意义。海洋孕育了生命、联通了世界、促进了发展。2019年，习近平主席提出构建海洋命运共同体理念，为引领全球海洋治理指明了前进方向，为建设和呵护美丽繁荣的海洋家园提供了中国方案。

中国秉持共商共享、合作共赢的理念，携手各国应对海洋环境问题的全球性挑战，体现大国责任担当。5年来，海洋命运共同体从中国倡议发展为国际共识、从理念愿景转化为实践行动，取得一系列实践成果，赢得国际社会普遍认同和高度赞誉。

中国是全球公共产品的真诚提供者，加速科技创新，助力保护海洋生态环境、推动海洋可持续发展。中国成立“联合国海洋科学促进可持续发展十年（2021—2030）”国家委员会，制定行动计划，发起“数字化深海典型生境”“海洋负排放”“海洋与气候无缝预测”等国际大科学计划，深度探索人类与海洋和谐共生的可持续发展路径。中国积极发展蓝色伙伴关系，搭建中国—东南亚国家海洋合作论坛、中非海洋科技论坛、中国—岛屿国家海洋合作高级别论坛等平台，推动各方成为共护海洋和平的互信共同体、共筑海洋秩序的责任共同体、共促海洋繁荣的利益共同体。

中国是海洋能力建设的有力贡献者，积极回应广大发展中国家的需求，通过举办各类培训活动，助力全球海洋治理人才培养。2023年9月20日，中柬珊瑚礁保护与修复国际培训班结业，柬埔寨环境部认为本次培训对提升柬珊瑚礁管理和海洋生物保护能力具有重要推进作用。授人以鱼，不如授人以渔。截至目前，中国—国际海底管理局联合培训和研究中心、由中国牵头组建的联合国“海洋十年”海洋与气候协作中心等机构已举办了300多期能力建设培训班，6000余名发展中国家的青年学者参加培训。中国政府海洋奖学金项目实施10年来已为45个共建国家培养了300多名海洋青年人才。

中国是高质量发展的积极践行者，努力挖掘海洋经济发展新动能。中国开创蓝色经济合作的新模式，推动跨学科、跨部门、跨产业的国际合作。港口建设、水产养殖、海上风电、海水淡化、海洋可再生能源等产业“走出去”，不仅提升了互联互通水平，还带动了贸易投资的增长。《佛得角圣文森特岛海洋经济特区规划》为海洋空间规划提供中国方案，比雷埃夫斯港、科伦坡港、沙特海水淡化等项目先后实施，海洋生物医药“小而美”项目落地开花……多元化的海洋开发利用场景，正释放着蓝色经济的澎湃动能。

志合者，不以山海为远。中国将坚定践行海洋命运共同体理念，大力开展国际海洋合作，与国际社会携手建设各国共享的和平之海、繁荣之海、美丽之海，为构建人类命运共同体持续注入强劲动力。

（作者为中国自然资源部国际合作司司长）

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)