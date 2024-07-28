本报万象7月27日电 （记者章念生、白元琪）当地时间7月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象应约会见美国国务卿布林肯。双方就当前中美关系交换意见，同意继续保持各层级沟通，进一步落实好两国元首旧金山会晤达成的重要共识。

王毅说，过去3个月，双方外交、财金、执法、气变团队以及两军保持沟通，两国民间往来也在增加。但必须指出，美方对华遏制打压并没有收手，甚至变本加厉。中美关系面临的风险仍在积聚，挑战也在上升，仍处在止跌企稳的关键当口，需要不断校准方向，管控风险，妥处分歧，排除干扰，推进合作。

王毅表示，中方对美政策一以贯之，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢。美方应切实将拜登总统的承诺落到实处，回归理性务实的对华政策。双方共同努力，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

王毅指出，美方坚持错误的对华认知，总以自己的霸权逻辑镜像中国。中国不是美国，也不想变成美国。中国不搞霸权、不搞强权，在和平与安全问题上是世界上纪录最好的大国。中国共产党二十届三中全会通过了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大决定。我们将坚守初心，聚精会神，为人民谋幸福、为民族谋复兴，坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体。希望美方从这个决定中读懂中国共产党，读懂中国的现在和未来。

王毅说，台湾是中国的一部分，过去不是、将来更不会是一个国家。“台独”与台海和平水火不容。“台独”势力每挑衅一次，我们必会反制一次，不断压缩“台独”空间，朝着实现完全统一的目标努力。

王毅阐述了仁爱礁问题的是非曲直。指出中方就管控局势同菲方达成临时性安排，菲方应言而有信，不得再运送建筑材料，美方不得再煽风点火，搅局生事，破坏海上的稳定。

王毅表示，中方在乌克兰问题上的立场坦坦荡荡，将继续坚持劝和促谈。美方应停止滥施单边制裁和长臂管辖，中方反对抹黑栽赃，不接受施压讹诈，将采取坚决有力措施维护自身重大利益和正当权利。

布林肯表示，美方积极致力于稳定美中关系，坚持一个中国政策，期待同中方保持经常性沟通，继续开展禁毒、人工智能等合作。愿管控好双方分歧，避免误解误判。

双方还就加沙局势、朝鲜半岛形势、缅甸问题等交换了看法。

《 人民日报 》（ 2024年07月28日 02 版）

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