人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见美国国务卿布林肯

2024年07月28日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报万象7月27日电  （记者章念生、白元琪）当地时间7月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象应约会见美国国务卿布林肯。双方就当前中美关系交换意见，同意继续保持各层级沟通，进一步落实好两国元首旧金山会晤达成的重要共识。

　　王毅说，过去3个月，双方外交、财金、执法、气变团队以及两军保持沟通，两国民间往来也在增加。但必须指出，美方对华遏制打压并没有收手，甚至变本加厉。中美关系面临的风险仍在积聚，挑战也在上升，仍处在止跌企稳的关键当口，需要不断校准方向，管控风险，妥处分歧，排除干扰，推进合作。

　　王毅表示，中方对美政策一以贯之，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢。美方应切实将拜登总统的承诺落到实处，回归理性务实的对华政策。双方共同努力，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

　　王毅指出，美方坚持错误的对华认知，总以自己的霸权逻辑镜像中国。中国不是美国，也不想变成美国。中国不搞霸权、不搞强权，在和平与安全问题上是世界上纪录最好的大国。中国共产党二十届三中全会通过了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大决定。我们将坚守初心，聚精会神，为人民谋幸福、为民族谋复兴，坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体。希望美方从这个决定中读懂中国共产党，读懂中国的现在和未来。

　　王毅说，台湾是中国的一部分，过去不是、将来更不会是一个国家。“台独”与台海和平水火不容。“台独”势力每挑衅一次，我们必会反制一次，不断压缩“台独”空间，朝着实现完全统一的目标努力。

　　王毅阐述了仁爱礁问题的是非曲直。指出中方就管控局势同菲方达成临时性安排，菲方应言而有信，不得再运送建筑材料，美方不得再煽风点火，搅局生事，破坏海上的稳定。

　　王毅表示，中方在乌克兰问题上的立场坦坦荡荡，将继续坚持劝和促谈。美方应停止滥施单边制裁和长臂管辖，中方反对抹黑栽赃，不接受施压讹诈，将采取坚决有力措施维护自身重大利益和正当权利。

　　布林肯表示，美方积极致力于稳定美中关系，坚持一个中国政策，期待同中方保持经常性沟通，继续开展禁毒、人工智能等合作。愿管控好双方分歧，避免误解误判。

　　双方还就加沙局势、朝鲜半岛形势、缅甸问题等交换了看法。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月28日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部