人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第十四届东亚峰会外长会在万象举行

2024年07月28日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报万象7月27日电  （记者章念生、孙广勇）当地时间7月27日，第十四届东亚峰会外长会在万象举行，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席并发言。

　　王毅说，当前国际局势变乱交织，热点问题升温难解。东亚峰会应把握正确方向，增进团结协作，促进地区长期和平繁荣、捍卫国际公平正义。为此中方提出四点主张：

　　一是共同维护开放包容的区域架构。东盟主导的区域架构是维护地区和平稳定的重要依托，各方理应将更多合作资源投入到这个“大家庭”中。但一些域外国家在本地区组建排他性的“小圈子”，严重冲击东盟中心地位和战略自主，对此各方应高度警惕，有效抵制。

　　二是共同遵守各方公认的地区规则。共同遵守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，包括和平共处五项原则，坚守《东盟宪章》《东南亚友好合作条约》精神，不能任由个别国家将单方面利己“规则”凌驾于各方公认的国际法与地区规则之上。

　　三是共同增强互联互通的新质动力。持续推动亚太自贸区建设，促进产业链供应链稳定畅通。中方支持老挝倡议围绕“联通和韧性”主题发表领导人声明，聚焦地区发展之所急、合作之所需。

　　四是共同激发东亚峰会效能活力。推动政治安全和经济发展“两个轮子”平衡转动。中方愿同各方一道，以全球发展倡议和全球安全倡议为指引，落实峰会行动计划，推进沿海经济，应对气候变化，共同破解安全难题，弥合发展鸿沟。

　　王毅严厉驳斥个别国家就台海稳定表达所谓关切，强调台湾问题百分之百是中国内政。任何外部势力无权插手，应切实履行不干涉别国内政这一国际关系基本准则，恪守一个中国原则这一国际社会普遍共识。

　　王毅并就南海问题阐明中方严正立场。

　　王毅还就巴勒斯坦问题、乌克兰危机等重申中方原则立场。

　　同日，王毅出席东盟与中日韩（10+3）外长会、东盟地区论坛外长会并同有关国家外长会见。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月28日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部