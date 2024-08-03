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 “墨法无限”卢中见画展在剑桥大学成功举办 

2024年08月03日15:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦8月2日电 （郭锦标） 著名画家卢中见个人画展“墨法无限”近日在英国剑桥大学克莱尔堂学院开幕，吸引了当地文艺界、学界等专家学者及美术爱好者的关注。

英国艺术家驻足细致欣赏 。许晋熙摄

英国艺术家驻足细致欣赏 。许晋熙摄

该画展展出中国美术家协会会员、广东省美术家协会监事卢中见先生创作的40幅工笔花卉小品，展示了卢中见对中国艺术审美和美学精神的深刻理解。卢中见多年来潜心研究中国传统绘画艺术，中国画作品无论工笔勾勒还是写意泼彩都已臻于化境，不仅画面表现力强，还包含深厚的哲学与艺术理论思考。2023年，他曾应剑桥大学亚洲与中东研究院之邀，在李约瑟研究所讲授“中国传统水墨画技法”。该画展上牡丹、莲花、兰花等经典题材被赋予了新的生命。尤其是具有现代风格的蓝色牡丹，以其创新的色彩和构图给人留下深刻印象。

开幕式上，剑桥大学克莱尔堂学院艺术委员会主席斯伯丁教授在致辞中表示，举办如此高规格的中国画展览，在剑桥大学31所学院中属首次。剑桥大学艺术史系及亚洲与中东研究院研究员、中国艺术史专家艾利亚斯博士表示，展览的四十幅作品体现了画家在中国传统水墨画上精湛的技艺，不仅延续传承了优秀的艺术传统，更在不断探索和创新中充分舒展了个性。

卢中见与嘉宾交流中国画。许晋熙摄

卢中见（左三）与嘉宾交流中国画。许晋熙摄

开幕式吸引了众多剑桥著名学者和文化人士到场参观，嘉宾们就中国画的历史、理论、技法和发展等诸多问题与卢中见进行了探讨与交流，现场气氛热烈而欢快。40幅工笔花卉小品中一幅红底兰花作品被克莱尔堂学院永久收藏。该画展将持续至8月22日。

(责编：艾雯、杨牧)

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