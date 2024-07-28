7月26日，斯里兰卡参展商在南亚馆现场作画。

7月23日至28日，第八届中国—南亚博览会在云南昆明举行。在本届南博会上，南亚馆增至2个，设置展位800多个，南亚特色商品汇聚一堂。

新华社记者 彭奕凯 摄

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