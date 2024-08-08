新华社北京8月8日电 8月9日至11日，国家主席习近平特别代表、国务委员谌贻琴将出席在法国巴黎举行的第33届奥林匹克运动会闭幕式等活动。应塞尔维亚政府邀请，谌贻琴国务委员还将于8月12日至14日访问塞尔维亚。

外交部发言人8日在回答有关提问时说，中国一贯高度重视体育事业发展，积极参与国际奥林匹克运动。今年5月，习近平主席访问法国，明确表示支持法方办好巴黎奥运会。韩正副主席作为习近平主席特别代表出席巴黎奥运会开幕式，谌贻琴国务委员作为习近平主席特别代表出席巴黎奥运会闭幕式，充分显示了中方对国际奥林匹克事业发展和法方办赛的重视和支持。中方赞赏巴黎奥运会的成功举办，预祝奥运会圆满收官。

发言人表示，中国和塞尔维亚是铁杆朋友。在两国元首战略引领下，中塞关系保持高水平发展。今年5月，习近平主席成功对塞尔维亚进行国事访问，两国元首共同宣布构建新时代中塞命运共同体，开启双边关系历史新篇章。此访期间，谌贻琴国务委员将同塞方领导人就落实两国元首达成的重要共识深入沟通，探讨进一步深化两国务实合作和人文交流，推动中塞关系不断迈上新台阶。

(责编：牛镛、岳弘彬)