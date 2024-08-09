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世卫组织提示关注新冠感染异常增多

2024年08月09日08:50 | 来源：新华网
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新华社北京8月8日电 世界卫生组织日前警告，巴黎奥运会期间已有至少40名运动员感染新冠病毒和其他呼吸道疾病病原体，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况，建议为最高危人群接种新冠疫苗。

这是2023年5月21日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生组织标志和世卫组织总部大楼。新华社记者连漪摄

这是2023年5月21日在瑞士日内瓦拍摄的世界卫生组织标志和世卫组织总部大楼。新华社记者连漪摄

世卫组织流行病和大流行病防范与预防部门代理主任玛丽亚·范克尔克霍夫6日在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。

据海外媒体报道，卫生机构可根据废水监测数据分析病毒传播状况，提前两到三周预测收治新冠感染者的医院病床紧张程度。按照范克尔克霍夫的说法，废水监测数据显示，SARS-CoV-2的传播速度“是已上报情况的2至20倍”。新冠病毒在夏季有如此高的传播率并不寻常，其他呼吸系统病毒一般在寒冷季节肆虐。

1月15日，人们在西班牙马德里一家诊所内就诊。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

1月15日，人们在西班牙马德里一家诊所内就诊。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

据法新社报道，目前全球范围内新冠阳性检出率略超10%，欧洲地区的该阳性检出率略超20%。范克尔克霍夫提醒道：“新冠仍未远离我们。”她担心，鉴于当前疫苗的低接种率和病毒的高传播率，如果出现更厉害的新冠病毒变异毒株，高危人群感染后出现重症的风险“巨大”。

世卫组织呼吁各国政府加强应急准备，为最高危人群接种新冠疫苗和流感疫苗。

另据美国疾病控制和预防中心统计，美国2022年新冠病毒奥密克戎毒株感染高峰季时，废水监测显示，病毒浓度最高达基线水平的23倍。美国全国今年4月和5月监测到的新冠病毒浓度略高于基线水平，但过去两个月内升至基线水平的7倍。

不过，美国约翰斯·霍普金斯大学微生物学教授安德鲁·佩科斯7日告诉《华盛顿邮报》，美国境内“大量变异毒株”发生的突变类似，这可能表明新冠病毒进化方式有限。“我们没有任何数据表明现在流行的（新冠病毒）变种会导致更严重疾病。”（海洋）

(责编：艾雯、崔越)

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