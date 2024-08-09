新华社伦敦8月8日电（记者孙晓玲 赵修知）上台刚“满月”，英国新政府却已经头疼不已。英国近期多地爆发反移民大规模抗议活动，移民问题再度成为关注焦点，让英国政府疲于应对；此外，工党上台后一算账发现，公共财政存在200亿英镑的缺口……

面对不断发酵的骚乱、难解的移民问题和不佳的财政状况，首相斯塔默领导的工党政府会怎么应对？请看解局——

7月31日，在英国伦敦，示威民众与警察发生冲突。新华社/美联

骚乱发酵政府“头疼”

英国警方7日如临大敌，在多地部署警力应对原定于当日举行的100多场极右翼集会。这些集会最终雷声大雨点小。与此同时，数以千计的反种族主义抗议者在伯明翰、伦敦和布莱顿等城市举行集会声援难民。但媒体分析，这场被称为“13年来最严重”的骚乱可能仍将继续。

这场骚乱源于7月29日英格兰西北部绍斯波特镇发生的一起持刀袭击事件，一名17岁男性嫌疑人闯入小学生舞蹈课行凶，造成3名儿童死亡，另有多人受伤。事件发生后，社交媒体开始流传关于凶手身份的虚假信息，包括造谣他是2023年乘船抵达英国的穆斯林难民。随后伦敦、利物浦、布里斯托尔、赫尔、曼彻斯特等多地举行抗议活动，逐渐演变成暴力骚乱事件。一些骚乱者对难民收容酒店、清真寺、商铺等进行破坏，并袭击警察、烧毁警车。

虽然警方后来证实这名17岁少年出生于英国威尔士首府卡迪夫、父母来自卢旺达，骚乱却未能因此平息。

英国政府5日召开紧急会议，首相斯塔默在会后表示，英国将加强警力和对肇事者的刑事追究。首相府发言人在一份声明中说，英国法院可根据需要延长开庭时间，确保骚乱参与者尽快受到法律制裁。

7月5日，基尔·斯塔默在英国伦敦唐宁街10号首相府前发表讲话。新华社记者李颖摄

此前工党在竞选时就将提升社会治安、让严重暴力犯罪减半作为重建英国的“五大使命”之一。这场突如其来的风暴又为新政府增加了一个难题——监狱容量不足。此次骚乱爆发后，司法大臣海迪·亚历山大说，政府确实正在增设监狱，以应对过去一周的逮捕人数。

此外，一些英国议员批评网络社交平台助长暴力活动。英国极右翼近年来在社交媒体上分享难民收容酒店名单。此次暴徒袭击的目标之一就是英政府收容非法移民的酒店。英国政府目前正在与社交媒体平台沟通，以确保对犯罪内容作出快速反应。

移民问题成焦点

分析人士指出，英国近期骚乱之所以迅速发酵，有一部分原因是部分英国民众和精英群体把当下的一些社会困境归咎于移民问题，为流言传播推波助澜。

按照英国广播公司的说法，部分参与抗议示威活动的人起初只是想就移民问题发声，没想到和平示威却演变成“野蛮的”暴力行为。

英前反恐官员尼尔·巴苏表示，骚乱期间的一些暴力行为“已经越界”。与仇恨极端主义有关的法律存在一些需要填补的漏洞，特别是要阻止极右翼分子煽动暴乱，制造混乱。

4月26日，在法国北部敦刻尔克附近的格拉沃利讷海滩，移民乘坐橡皮舟准备渡海前往英国。新华社/法新

非法移民经法国偷渡至英国的现象近几年日益严重。据英国内政部和国防部数据，截至6月底，今年已有超1.3万非法移民穿越英吉利海峡来到英国，这一数字创四年来新高。

而安置非法移民费用高昂。根据英国政府2023年的估算，英国每天为非法入境者提供旅馆住宿的费用总计约600万英镑。一些右翼政客为了政治利益不断炒作移民问题，煽动普通民众情绪。

此前，约翰逊担任英国首相期间曾推出“卢旺达计划”，即把2022年1月1日后抵达英国的非法移民遣送至非洲国家卢旺达，并向卢方提供相应资金。该计划得到约翰逊继任者特拉斯和苏纳克的支持，但在英国国内外遭到广泛反对。工党上台后第一时间废除了该计划。

“开源节流”现两难

英国政府还面临着财政亏空的难题。工党知情人士7月底披露，评估发现英国公共财政存在200亿英镑缺口。首相斯塔默办公室用“破产”和“破碎”形容当下的英国财政。英国财政部7月28日晚发表声明，将财政亏空归咎于保守党领导的前政府，称其“一系列寅吃卯粮的承诺导致今年预算超支数十亿英镑”。

英国财政大臣蕾切尔·里夫斯7月29日宣布一系列改革举措“开源节流”。她在接受英国媒体采访时表示，将在今年10月底推出的财政预算案中增加税收。分析人士指出，在工党上台后的首个预算案中，可能增税的领域包括资本利得税、遗产税、市政税等。

2023年11月22日，一名女子走过英国曼彻斯特一家关闭的店铺。新华社发（乔恩·休珀摄）

针对工党政府的指控，前财政大臣杰里米·亨特回应称，有关上届政府巨额财政亏空的指责是虚假的，工党政府是在试图为未来的增税计划铺路。

英国国家统计局的数据显示，截至2024年6月底，政府债务相当于国内生产总值的99.5%。

分析人士认为，增加税收加上减少开支将进一步推高英国民众和企业当前已十分沉重的缴税负担，糟糕的公共服务和低迷的公共投资可能进一步恶化，英国政府面临两难局面。

英国伦敦政治经济学院欧洲研究所教授伊恩·贝格认为，要想解决财政亏空问题，英国政府应寻找确保经济增长率提高的方法，比如提升公共投资、改善可以带来更高增长的基础设施投资、促进研究和开发、鼓励创新举措等。

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