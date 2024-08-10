人民网达累斯萨拉姆8月9日电 （记者黄炜鑫）中企在坦桑尼亚桑给巴尔投建的创新制药、生物疫苗研发以及光伏发电等项目签约仪式7日上午在桑给巴尔敦卡工业园区举行。

坦桑尼亚桑给巴尔总统侯赛因·阿里·姆维尼致辞。主办方供图

坦桑尼亚桑给巴尔总统侯赛因·阿里·姆维尼在接受记者采访时表示，中企投建项目将为当地人民带来福祉，有力促进当地工业化，增加就业机会。他期待即将在北京召开的2024年中非合作论坛峰会为坦桑尼亚带来更多发展机遇，有越来越多的中企到坦投资兴业。

签约仪式现场。主办方供图

据悉，此次签约的中国企业为非洲生物化学公司和ABC电力科技公司，基础设施由中国土木东非公司及福州设计院以EPC模式承建。据非洲生物化学公司负责人杨晨介绍，项目将引入国际领先的生产设备和先进工艺流程，聚焦于研发和生产针对非洲地区常见疾病及新型传染病的创新药物和疫苗。据ABC电力科技公司负责人杜功明介绍，200MW光伏发电项目落成后，将极大满足桑给巴尔在工业、公共服务等方面的用电需求，有效缓解当地电力供应紧张状况。

签约仪式现场。主办方供图

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