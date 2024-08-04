王心阳

近日，今年以来二连浩特铁路口岸出入境中欧班列数量突破2000列。这不仅是物流效率提升的直接体现，更是“一带一路”倡议与跨里海国际运输走廊深度融合、共同推动亚欧经贸合作迈向新高度的生动缩影。在浩瀚的亚欧大陆上，一条横跨里海的国际运输走廊正以前所未有的活力，连接起东方与西方的经贸动脉。

从中亚的广袤草原到高加索的巍峨山脉，跨里海国际运输走廊如同一条金色丝带，有效降低物流成本，促进了贸易形式的多元化。以往，受制于地理和交通限制，许多偏远地区的特色商品难以快速进入国际市场。而今，随着运输通道更加畅通，无论是哈萨克斯坦的小麦、乌兹别克斯坦的棉花，还是格鲁吉亚的红酒、阿塞拜疆的石油，都得以更加便捷地穿梭于亚欧之间，极大地丰富了国际市场的商品种类，促进了全球贸易的多元化发展。

这背后，是“一带一路”倡议下贸易便利化政策的不断推进，包括关税减免、通关手续简化等，为共建国家创造了更加公平、透明的贸易环境。小到一个企业的货物出口，大到国家间的经贸合作，都在这一过程中受益匪浅，实现了从“单打独斗”到“抱团取暖”的转变。

经济的稳定发展，离不开多元化的市场与稳定的供应链。跨里海国际运输走廊的繁荣，不仅为共建国家开辟了新的经济增长点，也为全球经济的稳定注入了强劲动力。通过这一走廊，中国、欧洲以及中亚、西亚、南亚等多地区之间的经济联系更加紧密，形成了互补性强、合作空间广阔的经济走廊。对于中亚和高加索地区而言，这一变化尤为显著。这些地区曾因地理位置偏远、交通不便而发展受限，如今却成为了连接东西方的关键节点。随着物流、信息流、资金流的汇聚，当地的经济结构不断优化升级，传统产业焕发新生，新兴产业蓬勃兴起，为区域经济的持续稳定增长奠定了坚实基础。

经贸合作的深入，往往伴随着文化的交流与融合。跨里海国际运输走廊的繁荣，不仅促进了商品的流通，更促进了各国人民之间的理解和友谊。在列车的轰鸣声中，不同文化的元素相互碰撞、相互融合，形成了一道道亮丽的风景线。从中国的丝绸、茶叶到欧洲的葡萄酒、艺术品，从中亚的古老传说到高加索的民间音乐，这些文化符号随着中欧班列的穿梭而传播开来，让共建国家的民众在享受物质文明的同时，领略丰富多彩的精神世界，促进亚欧经贸往来和文化交流。

从二连浩特铁路口岸出入境中欧班列数量的突破，我们可以看到“一带一路”倡议与跨里海国际运输走廊建设的深远影响。这不仅仅是物流效率的提升和贸易量的增长，更是亚欧经贸合作与文化交流进入新阶段的标志。在这个充满机遇与挑战的时代，让我们携手并进，共同书写亚欧大陆更加辉煌的篇章。

（作者单位：北京市铁路局）

(责编：崔译戈、杨牧)