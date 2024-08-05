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通讯｜大爆炸四年后，看贝鲁特城市面貌的起色

2024年08月05日08:50 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特8月4日电 通讯｜大爆炸四年后，看贝鲁特城市面貌的起色

新华社记者谢昊

走在黎巴嫩首都贝鲁特市中心的街道上，经常看到相邻的两栋房屋一栋修缮一新、油漆鲜亮，另一栋破旧不堪、人去楼空。这正是贝鲁特大爆炸4年后城市重建工作的缩影：有起色，缺统筹。

这是7月29日在黎巴嫩贝鲁拍摄的在大爆炸中受损的贝鲁特港口小麦筒仓。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

这是7月29日在黎巴嫩贝鲁拍摄的在大爆炸中受损的贝鲁特港口小麦筒仓。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

2020年8月4月，贝鲁特港口因存放的近3000吨硝酸铵被引燃发生大爆炸，造成200多人死亡，6500多人受伤，数十万人因房屋损毁无家可归，经济损失估计达150亿美元。按黎巴嫩文化部文物局局长萨尔基斯·扈利的说法，共有约8000座建筑物遭爆炸破坏，其中约60座历史建筑面临倒塌危险。

7月29日，在黎巴嫩贝鲁特，一些在大爆炸中受损的建筑仍在修缮中。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

7月29日，在黎巴嫩贝鲁特，一些在大爆炸中受损的建筑仍在修缮中。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

近日，记者采访黎巴嫩政府官员和相关非政府组织了解到，尽管4年来重建取得不少进展，但由于资金不足、缺乏合作、局势不稳等原因，贝鲁特重建工作依然任重道远。

这几年，由于黎巴嫩深陷经济危机，政府预算有限，重建工作进展不及预期。黎巴嫩高级救济委员会负责人穆罕默德·海尔告诉新华社记者，许多重建项目都是由非政府组织或个人主导实施。爆炸发生后，黎巴嫩非政府组织数量急剧增加，并在城市重建中扮演着关键角色。

7月29日，在黎巴嫩贝鲁特，一座在大爆炸中受损的建筑已得到重建。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

7月29日，在黎巴嫩贝鲁特，一座在大爆炸中受损的建筑已得到重建。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

“祝福之家”是一个为弱势家庭提供食品、住房、医疗和教育服务的非政府组织。其创始人玛雅·易卜拉欣查说，在爆炸发生后的18个月内，该组织帮助修复了3011栋房屋、7所学校和21座历史建筑。

易卜拉欣查告诉记者：“爆炸发生后，我们从侨民和国际公司等多方筹集到约380万美元和实物捐赠。但如今我们面临资金问题，无法继续开展重建工作。”

为弱势群体提供帮助的非政府组织“微笑”的创始人桑德拉·克拉特说，该组织修复了500间公寓并为住户提供家具，还修复了11座历史建筑。由于当前局势不稳定，她对获得新的重建资金表示悲观。

7月29日，在黎巴嫩贝鲁特，一座在大爆炸中受损的建筑已得到重建。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

7月29日，在黎巴嫩贝鲁特，一座在大爆炸中受损的建筑已得到重建。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

此外，由于电力短缺，近年来贝鲁特城区主要街道在夜间都无法提供照明。一个名为“贝鲁特重生”的非政府组织正通过社会筹款，努力让贝鲁特之夜“重见光明”。该机构项目和发展经理萨马尔·哈瓦告诉记者，截至目前，他们已为143条街道、4个广场、2个花园和1条隧道提供了夜间照明。

根据研究机构“贝鲁特城市实验室”2022年3月至7月实地调查的数据，约有120家机构参与修复在爆炸中被破坏的房屋。但是，由于缺少统一组织和规划，重建的参与者们各自为政，这才导致在不同街区甚至同一街区内的建筑物修复进展差异显著。

(责编：艾雯、崔越)

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