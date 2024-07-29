奉劝美国和北约反思乌克兰危机根源和自身行径，以实际行动推动局势缓和，而不是甩锅推责、嫁祸于人

日前，美国政客毫无根据地炒作“中国支持俄罗斯国防工业”，并威胁“加大力度”对中国特定实体和个人实施制裁。美国主导下的北约也妄称中国是乌克兰危机的“决定性推动者”。在乌克兰危机问题上，美国和北约鼓噪“中国责任”论调，不仅掩盖不了美国和北约持续拱火助战导致乌克兰危机延宕不止这一事实，也让国际社会清楚看到，美国和北约执迷于挑起阵营对抗，才是这个世界面临的重大安全威胁。

在乌克兰危机问题上，美国和北约拿中俄正常经贸往来做文章，造谣中国向俄提供军事支持，却拿不出任何实质性证据。事实上，美方自己也承认，中国并未在冲突中向俄提供军事援助。有数据显示，俄罗斯进口武器零部件和两用物项超过60%来自美西方，被乌克兰摧毁的俄方装备95%的关键零部件也来自西方，俄制武器72%的西方零部件来自美国公司。作为负责任大国，中国从未向交战方提供武器，严格管控两用物项出口。中俄之间的经贸往来光明正大，符合世贸规则和市场原则。美国及其盟友以自己散布的虚假信息为借口对中国企业实施单边制裁，违反国际法。目前，世界上大多数国家并没有参与对俄制裁或中断对俄贸易。美国及其盟友至今也没有中断对俄贸易，去年对俄贸易额高达1300多亿美元，占到俄外贸总量的18%。美国和北约费尽心机污名化中俄正常经贸往来，尽显虚伪双标。

美国和北约在乌克兰危机问题上散布所谓“中国责任”论调，暗藏阴险图谋，一个重要目的是挑拨中欧关系，破坏中欧合作。乌克兰地处欧洲大陆腹地，危机延宕让欧洲国家在政治、经济、安全等多方面承受巨大压力。中国不是乌克兰危机的制造者和当事方，没有也不会做拱火浇油、从中渔利的事情。中方始终致力于劝和促谈，鼓励和支持一切有利于和平解决危机的努力，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。中方始终认为，早日停火止战，寻求政治解决，符合包括欧洲在内的各方利益。当前的重点是遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，尽快推动局势降温。国际社会要为双方恢复直接对话谈判创造条件、提供助力。只有所有大国都发挥正能量而不是负能量，这场冲突才能尽早出现停火曙光。推动恢复和平，中方有诚意，有行动，也有原则，绝不会接受任何利用危机抹黑中国、煽动“新冷战”的言行。

在乌克兰危机问题上，谁在拱火浇油，谁在推波助澜，答案毋庸置疑。两年多来，美国向乌克兰提供大量军事援助，援乌武器的破坏力逐渐提升，对乌方使用美制武器的限制也一再放宽。美国官员今年5月底证实，美方已有条件同意乌克兰用美制武器打击俄罗斯境内目标。美官员不久前表示，部分北约国家已开始向乌方移交美制战机。美国和北约持续“递刀子”，增添了以政治手段化解危机的难度，损害恢复和平的希望。

早日以政治手段解决乌克兰危机，是国际社会的共同期盼。奉劝美国和北约反思乌克兰危机根源和自身行径，以实际行动推动局势缓和，而不是甩锅推责、嫁祸于人。美国和北约应摒弃阵营对抗、零和博弈的冷战思维，纠正错误的对华认知，停止抹黑中国并借机打压遏制中国发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月29日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)