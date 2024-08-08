中新社东京8月8日电 (记者 朱晨曦)据日本气象厅消息，当地时间8日16时42分(北京时间15时42分)，日本宫崎县附近海域发生7.1级地震。日本气象厅对九州岛及四国岛太平洋沿岸发布了海啸预警。

据日本气象厅数据，本次地震震中位于北纬31.8度、东经131.7度，震源深度为30公里。日本气象厅根据体感及周围状况将地震烈度分为0、1、2、3、4、5弱、5强、6弱、6强、7共10个级别。本次地震宫崎县观测到的最大地震烈度级别为“6弱”。

地震发生后，气象厅对九州岛及四国岛太平洋沿岸发布海啸预警，预计浪高1米。据日本广播协会(NHK)报道，宫崎港已观测到0.5米高的浪。

据报道，截至当地时间8日18时，地震造成宫崎县3人受伤。地震发生后，宫崎机场因检查跑道一度暂停航班起降。该机场已于当地时间18时左右恢复航班运行。

报道援引日本九州电力公司消息称，位于鹿儿岛县萨摩川内市的川内核电站未发现异常，其周边的辐射量监测值没有发生变化。

本次地震发生后，截至当地时间8日19时4分，宫崎县附近海域共发生了5起从3.4级至4.6级不等的余震。(完)

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