这是8月12日在海洋石油工程（青岛）有限公司生产基地拍摄即将发运的马赞油气集输平台（无人机照片）。新华社记者 李紫恒 摄

8月12日，由海洋石油工程（青岛）有限公司承建的沙特阿美马赞油气集输平台在山东青岛完工交付。该平台主要负责将开采出的海洋油气汇集并输送到陆地进行处理，每年可以汇集输送原油2400万吨、伴生气74亿立方米；平台重量超过17200吨，高度超过24层楼，甲板面积相当于约15个篮球场。