新华社北京8月11日电 8月11日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同伊朗代外长巴盖里通电话。

王毅说，中方始终从战略高度和长远角度把握推进中伊关系，愿同伊朗新政府一道，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，稳步推进各领域务实合作，不断为中伊全面战略伙伴关系增添新内涵。欢迎伊方积极参与中方作为上海合作组织轮值主席国主办的活动。愿同伊方在金砖国家机制框架内加强合作，推动国际治理朝着更加公正、合理的方向发展。

巴盖里表示，感谢习近平主席派特使出席佩泽希齐扬总统就职仪式。佩泽希齐扬总统坚定致力于发展伊中关系，确保两国关系不受国际地区形势变化影响。

双方重点就中东局势交换意见。巴盖里介绍了伊方对哈马斯领导人哈尼亚遭暗杀的立场和对地区局势的看法。感谢中方在巴以冲突问题上秉承公正立场，期待中方为缓和局势、促进中东安全发挥更大作用。

王毅表示，中方在中东事务上一贯主持公道正义。中方坚决反对并强烈谴责暗杀行为，认为这种做法严重违反国际关系基本准则，严重侵犯伊朗主权安全和尊严，直接破坏加沙停火谈判进程，冲击地区和平稳定。当务之急是国际社会应形成合力，敦促冲突各方切实执行安理会有关决议，为尽快实现加沙全面永久停火创造条件。

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 03 版）

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