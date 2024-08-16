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外交部发言人就越共中央总书记、国家主席苏林将访华答记者问

2024年08月16日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京8月15日电  外交部发言人15日就越共中央总书记、国家主席苏林将访华答记者问。

　　有记者问：中方发布了越共中央总书记、国家主席苏林将来华国事访问的消息，能否介绍此访安排？中方如何评价当前中越关系？对此访有何期待？

　　发言人说，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于8月18日至20日来华国事访问。习近平总书记、国家主席将同苏林总书记、国家主席会谈，李强总理、赵乐际委员长、王沪宁政协主席分别同他会见。

　　发言人表示，当前，中越双方正在加紧落实习近平总书记、国家主席去年底历史性访越成果，具有战略意义的中越命运共同体建设实现良好开局。苏林总书记就任后将中国作为出访的首个国家，充分体现对发展中越两党两国关系的高度重视。中方期待通过此访，赓续传统友好，深化中越命运共同体建设，携手走好具有各自特色的社会主义现代化道路，共同促进世界社会主义事业发展，为地区和世界和平、稳定与发展作出积极贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月16日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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