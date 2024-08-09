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国际观察：坚决对美国极端反华政客说“不”

章思远
2024年08月09日14:58 | 来源：人民网-国际频道
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近段时间，美国极端反华政客不断发表对华示强论调，煽动对华“新冷战”，鼓吹中美经贸科技“脱钩”、武装台湾等，妄图毒化美国内涉华舆论，破坏中美关系发展。其“头面人物”包括前国务卿蓬佩奥、前总统国家安全事务副助理波廷杰、前国会众议院“中国特设委”主席加拉格尔等。

这些政客的极端反华主张源自其错误的对华认知。他们秉持冷战思维，企图用“国强必霸”的逻辑镜像中国，推动涉华问题泛政治化、泛安全化、泛意识形态化。他们操弄国家安全议题，炮制一系列遏华政策，妄图通过极限施压迫使中国屈服。他们肆意炮制歪曲抹黑中国的言论，完全是出于意识形态偏见甚至情绪化宣泄搞“有罪推定”。

这些极端反华政客口口声声说为了捍卫美国利益，但实际上是为了金钱和政治利益。蓬佩奥、波廷杰、加拉格尔等为美军工复合体代言，以中国为假想敌，鼓吹建立对华军事优势，助推美军工复合体利益扩张。当前美国大选已进入白热化阶段，这些政客为博取眼球，肆意炒作反华议题，企图东山再起并捞取更多政治利益。

这些极端反华政客鼓吹“对华合作无用论”，但中美建交45年来取得的丰硕成果狠狠打了他们的脸。中美关系已成为世界上相互交融最深、合作领域最广、共同利益最大的双边关系之一，造福了两国人民，也推动了世界的和平与繁荣。两国元首旧金山会晤以来，中美关系总体止跌企稳，双方各领域对话合作不断取得新进展，给两国和两国人民带来实实在在的好处。不久前，中国共产党二十届三中全会胜利召开。中国将进一步全面深化改革、扩大对外开放，构建高水平社会主义市场经济体制。这将给包括美国在内的世界各国带来新的发展机遇。事实证明，凡是对中美两国人民有利的，都是对这些极端反华政客不利的，也是他们害怕看到的。这就是他们上蹿下跳、妄图扰乱中美关系的根本原因。

政治操弄不得人心，更多有识之士正发出理性声音。针对鼓吹美国必须“赢得”而非“管理”对华竞争论调，也有理性的美国中国问题学者公开撰文驳斥。近期访华的美中贸易全国委员会董事会代表团成员表示，美中关系是世界上最重要的双边关系，愿积极发挥自身影响和作用，坚定做美中关系发展的稳定力量。

中美和平共处的历史逻辑不会变，两国人民交流合作的愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待不会变。我们呼吁两国更多有识之士发出客观、积极、理性的声音，对美国极端反华政客说“不”，让国际社会看清他们的丑恶嘴脸，助力中美关系稳定、健康、可持续发展。

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)

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