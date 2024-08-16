新华社曼谷8月16日电（记者陈倩慈 高博）泰国国会主席万诺16日宣布，为泰党提名的总理候选人佩通坦·钦那瓦在当天举行的下议院特别会议投票中获得过半数议员支持，当选新一任泰国总理。

这是8月15日，佩通坦·钦那瓦在泰国曼谷出席新闻发布会的资料照片。新华社发

当选后，佩通坦在为泰党总部对媒体说：“感谢今天为我投票的每一位议员，我和我的团队将会竭尽全力完成未来每一项使命。”

佩通坦感谢前总理赛塔近一年来的辛勤工作。“14日得知他（被解职）的消息时感到非常意外，也很遗憾，但国家必须前进……我会尽力做到最好。”

根据泰国宪法，总理候选人获得下议院现有493名议员过半数支持即可当选。当天，佩通坦作为唯一获得提名的总理候选人，在下议院现有493名议员中获得319票支持，当选泰国第31任总理。

依据相关程序，佩通坦正式出任总理还需国王批准。

现年37岁的佩通坦是泰国前总理他信的小女儿，现任为泰党党首。她将成为泰国历史上第二位女总理，也将是最年轻的总理。

14日，泰国宪法法院裁定赛塔违宪，即日起解除其总理职务。

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