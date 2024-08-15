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中国式现代化：世界的新期待、新机遇、新动力

文思远
2024年08月15日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出部署，强调中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。1978年，十一届三中全会召开，开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。四十多年来，中国在改革开放中融入世界、成就自己，中国式现代化取得辉煌成就，对中国和世界产生深远影响。新形势下，中国式现代化将持续为世界发展提供新机遇、增添新动力。

中国式现代化为世界注入增长新动能。中国经济底盘坚实，发展稳健。去年中国经济增量超6万亿元人民币，对世界经济的贡献率达到30%，以5.2%增速贡献了全球三分之一的增长。今年上半年中国经济同比增长5.0%，增长潜力持续释放，中国发动机仍然强劲，“下一个‘中国’，还是中国”。中国连续7年保持全球货物贸易第一大国地位，对外投资连续11年稳居世界前三。二十届三中全会提出加快培育外贸新动能，对优化营商环境、缩减负面清单、保障企业待遇等多方面制定举措，以增强各国企业深耕中国市场的信心，这将进一步加强国家间经贸联系，助力全球共同发展繁荣。近年来，全球经济增长乏力、通胀高企，高质量、高效能、高性价比的中国产品，丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，为全球产业链供应链安全稳定提供有力支撑。中国英国商会主席朱利安·费舍尔表示，“中国的供应链就是全球经济，它对全球贸易的各个方面都很重要。”

中国式现代化为世界培育创新新活力。历史从不眷顾因循守旧者，机遇永远属于勇于创新者。进入新时代，中国战略性新兴产业、新一代信息技术产业和数字经济规模不断增长，在载人航天、量子信息、核电技术、大飞机制造等领域取得一系列重大成果。以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的中国“新三样”走俏海外市场，在5G、人工智能等数字经济领域形成一定领先优势，成为促进全球产业和技术变革的重要力量。中国推动以新质生产力发展为重要牵引的国际合作，促进创新要素全球流动，在信息产业、数字经济、绿色低碳等领域广泛开展全球合作。中国积极与世界共享科技创新成果，有效解决气候、农业、能源等发展问题，惠及全球各国人民，真正实现了创新驱动，合作共赢。

中国式现代化为世界引领绿色新潮流。“绿色”经济繁荣发展。过去十年，中国单位GDP能耗下降26.8%，单位GDP二氧化碳排放下降超35%。中国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，光伏组件产量连续16年位居世界首位，高效的风能、太阳能、电动汽车等产业体系建设持续推进，构建绿色低碳循环经济体系步伐越走越稳。“绿色”治理成效显著。2023年中国城市PM2.5平均浓度降至30微克/立方米，全国地表水水质优良断面比例达89.4%，草原综合植被盖度达50.32%，天蓝、地绿、水清的美丽中国画卷正在徐徐展开。“绿色”经验走向世界。中国积极推动《巴黎协定》的签署、生效、实施，率先出资成立昆明生物多样性基金，积极倡导气候变化南南合作，在中非合作论坛框架下打造100多个绿色能源项目，不断促成全球发展倡议框架下同各国的绿色技术合作、绿色经验共享，为全球可持续发展作出重要贡献。

中国式现代化为世界释放开放新红利。“落其实者思其树，饮其流者怀其源”。开放是中国式现代化的鲜明标识。中国发展得益于对外开放，也正为全球发展释放新的红利。2013年以来，中国对内分7批设立了22个自贸试验区，对外与150多个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，开放的大门越来越大。中国着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，发挥超大规模市场优势和内需潜力。加快自贸试验区建设进程，增强全产业链创新发展力度，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的全面开放格局。去年下半年以来，中国相继出台一系列便利外籍人员来华的政策措施，144小时过境免签政策适用国家达54个，入境游人数、订单持续增长，“China Travel”把中国和世界紧紧链接在一起。热气腾腾的中外往来佳话正促成更多活力满满的互利合作机遇，各具特色的跨境旅游搭建起了中外民心相通的桥梁，为中国推进高水平对外开放作出积极贡献。

惟其艰难，方显勇毅。惟其磨砺，始得玉成。当前，百年变局加速演进，国际环境错综复杂。展望未来，中国仍将以“一张蓝图绘到底”的魄力推动中国式现代化阔步向前。未来之中国，将以更加开放包容的姿态拥抱世界，中国式现代化将为全球发展繁荣带来更多机遇和启迪。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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