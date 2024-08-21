人民网张家口8月21日电 （于洋、宋歌、方童）8月20日，外交部主办的“驻华使节河北行”活动在张家口市正式启动。此次活动主题为“绿色河北，风光无限”。来自23个国家的驻华使节、外交官和国际组织驻华代表走进河北，考察绿色能源相关产业，感受京津冀协同发展的脉动。

“氢能源使用如何做到降本增效？”

“氢能源未来的应用场景还会有哪些？”……

在亿华通动力科技有限公司生产车间，总经理于民与驻华外交官和国际组织驻华代表就氢能源发展的关切问题，展开热烈讨论。

阿根廷驻华大使马致远与亿华通动力科技有限公司总经理于民讨论关切问题。人民网 宋歌摄

驻华外交官和国际组织驻华代表参观亿华通动力科技有限公司生产车间。人民网记者 方童摄

生产车间里，技术人员正在对发动机进行系统化测试。据介绍，一台发动机需要经过16个生产工序完成组装生产。该产线采取智能MES生产控制系统，对发动机的整体装配过程进行全过程监控和数字化调度，以提高产品生产质量，确保产品性能达到商用标准。

技术人员进行系统化测试。人民网记者 于洋摄

于民向驻华外交官和国际组织驻华代表介绍企业发展情况。人民网 宋歌摄

据介绍，亿华通动力科技有限公司成立于2012年， 是一家集氢能与燃料电池研发与产业化为一体的国家级高新技术企业，现已形成氢能和燃料电池两大业务发展格局，构建了“双轮驱动”发展战略。

于民向驻华外交官和国际组织驻华代表介绍燃料电池车型。人民网记者 于洋摄

“这是燃料电池冷藏车，主要用于市内及市郊鲜奶、冷冻食品等冷链物流运输；这是燃料电池仓栅车，主要用于市内及市郊果蔬运输；这是燃料电池牵引头，主要用于中长途货物运输……”介绍燃料电池车型时，于民如数家珍。

坦桑尼亚驻华大使哈米斯·奥马尔接受采访时表示，此次参观的绿色能源企业令人印象深刻。“当今全世界都关注气候变化的问题，各国应当采取措施发展清洁能源。我在这里很高兴看到中国的努力。发展氢能对实现‘零排放’的目标非常重要。”奥马尔说。

据介绍，目前亿华通的氢能及燃料电池业务已遍布北京、张家口、上海、 唐山、郑州、成都等城市，超过5600辆搭载亿华通燃料电池的汽车在23个城市运营，累计运营里程超2亿公里。 “随着技术的不断进步，我相信未来氢能源的应用场景会不断拓展，前景会更加广阔。”于民说。

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