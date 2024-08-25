新华社北京8月24日电 特稿｜“悟空”出海引发热潮——海外人士感受中国文化多元精彩

新华社记者汤洁峰 孙丁 杨天沐

备受全球玩家瞩目的首款国产3A游戏《黑神话：悟空》日前正式发布。精美绝伦的东方美学世界、精彩纷呈的中国神话故事、酣畅淋漓的游戏体验，这款游戏为全球玩家带来一场视觉与文化的双重盛宴。从“悟空”成功出海的背后，海外人士看到了中国游戏产业的巨大进步，感受到了中国文化的多元精彩，并对下一个“悟空”的诞生及更多中国文化产品走向世界充满期待。

中国游戏产业的新突破

《黑神话：悟空》20日在全球电子游戏分发平台Steam上线，同时在线人数超过200万，成为一款“现象级”游戏，一些评论认为它有望争夺年度最佳游戏。全球多国玩家和业界人士在接受新华社记者采访时纷纷给出好评，认为游戏美学设计出色，故事情节生动，沉浸体验感十足。

“《黑神话：悟空》营造的世界美得令人窒息，是一场让人叹为观止的视觉盛宴，呈现了令人印象深刻的中国神话故事。”过去几天，IGN比卢荷游戏网站主编夏克·斯泰赫曼一直在测评《黑神话：悟空》，直言自己“一刻也没有感到无聊”。他说，自己特意选择中文版进行游戏，因为“中文语音演绎能让我更沉浸在中国神话世界中”。

在21日开幕的德国科隆国际游戏展上，《黑神话：悟空》成为与会者关注话题。参展的波兰游戏开发工作室Render Cube首席执行官达米安·希曼斯基告诉新华社记者：“对《黑神话：悟空》期待已久，这款游戏动画设计很棒，画质一流，甚至游戏中的雾气都非常逼真。我知道这款游戏基于孙悟空的传说，期待在游戏中了解更多中国故事和历史。”

取材于《西游记》的《黑神话：悟空》被誉为首款国产3A游戏。3A游戏一般指高成本、高体量、高质量的单机游戏作品，被认为是游戏工业皇冠上的“明珠”。

在纽约一家游戏公司担任美术设计工作的乔纳森·刘曾参与20多款游戏开发，其中包括多个3A级项目。他告诉新华社记者，3A游戏对美工和画质的要求极高，相当于电影界的好莱坞高科技大片，目前能独立开发3A游戏的国家数量屈指可数，《黑神话：悟空》证明了中国游戏制作水平已达到世界一流水准。

巴西资深游戏媒体人布鲁诺·阿劳若认为，《黑神话：悟空》运用最前沿技术构建出电影画质的视觉表现，呈现出史诗般的战斗场景，这证明中国游戏公司已在开发制作技术上取得新突破，已具备制作高水准游戏产品的能力。

坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·姆加纳说，《黑神话：悟空》标志着中国游戏产业质的飞跃。“中国游戏开发者在技术、创意和文化表达方面取得巨大进展，这些进步反映了中国在高科技领域的快速发展，也体现了中国科技的国际化水平。”

国际媒体纷纷给予高度评价。彭博社报道说，《黑神话：悟空》令人有理由相信，中国游戏产业正迎来一个转折点。《印度时报》报道说，《黑神话：悟空》标志着中国电子游戏在全球舞台上占有一席之地。《日本经济新闻》连续刊文介绍《黑神话：悟空》发售情况，指出中国游戏产业以手机游戏为主，而以游戏机和电脑为主要平台的3A游戏长期以来以欧美和日本游戏为主，《黑神话：悟空》取得的突破表明中国游戏产业实力正在增强。

打开了解中国文化的新窗口

当全球玩家沉浸在《黑神话：悟空》所营造的奇妙西游世界时，游戏中的神话典故、建筑、音乐等种种中国文化元素，也激起他们的好奇心。

“谁能告诉我，给悟空制造痛苦的那个‘皇冠’究竟是什么？”不少海外玩家在网上发帖提问。

有一些海外玩家在玩游戏前做足了功课。网名Cin的意大利玩家说：“我在玩游戏前，为了解故事内容，去网上搜索《西游记》并通过翻译软件阅读，对书中女儿国的故事印象深刻。如果没有被这个游戏吸引，我将错过多少精彩的神话故事啊！”

曾在美国一家游戏公司工作的旧金山资深游戏玩家叶宋翘说，目前海外已有不少游戏主播开始介绍这款游戏的背景。由于游戏可玩性和代入感强，预计大量玩家将挖掘和考证游戏背后的文化内涵，相信接下来将有大量游戏主播根据玩家需求制作相关节目。随着更多玩家和主播的主动探索，游戏中的中国文化元素将会得到进一步传播。

当全球玩家主动探索这款游戏背后更广阔的世界时，一扇了解中国文化的新窗口也向他们敞开。

——有人希望进一步了解中国民乐。有海外网友在社交媒体上表示，游戏内一段陕北说书听着“非常有意思”，自己想听到更多类似的音乐。许多网友为此出谋划策，有人留言建议这名网友去听一下陕北民歌信天游。

——有人被游戏描绘的中国美景“圈粉”。意大利中国友好关系协会主席玛丽亚·阿佐利纳说，《黑神话：悟空》中“复刻”了许多中国旅游胜地，将吸引更多西方游客。新加坡《联合早报》预测，这款游戏有望带来新一波“旅游热”。

——有人钟情于游戏背后的中国神话。不少日本玩家说，游戏里对各种奇异生物的描述都是一个个有趣的小故事，自己忍不住把它们抄到笔记里。有一个日本玩家说：“我很期待凑齐游戏中所有生物的背景故事，这将是一本中国的神怪百科全书，非常值得一读。”

“这款游戏植根于深厚的中国传统文化，身临其境的效果让玩家不仅感受到游戏的冒险刺激，也同时体验到中国神话世界的魅力和东方美学的吸引力。”韩国青云大学中国文化艺术研究所所长崔昌源认为，《黑神话：悟空》的成功密码在于将博大精深的中华文化与现代游戏技术有机融合。“利用好自身丰富的文化禀赋，我相信中国能够打造出更多传播中华文明的经典IP，推动中国文化更好走向世界。”

中国文化产业走向世界舞台

《黑神话：悟空》在海外“爆火”并非偶然。近年来，从《雪中悍刀行》《芈月传》等网文作品在海外持续走红，到《流浪地球2》《封神第一部：朝歌风云》《三体》等影视剧在多国轮番热映，再到以《黑神话：悟空》《原神》为代表的游戏产品受到全球玩家追捧……中国网文、网剧、音乐、电影、电视剧、游戏正让越来越多海外受众倾心。

埃及艾因沙姆斯大学中文系教授纳赛尔·阿卜杜勒－阿勒注意到过去十年越来越多的中国小说被翻译成多语种版本在海外传播。他说，文化产品是了解他国历史文化的渠道之一，中国文化正日益被更多海外受众了解接受。“中国有很多伟大的小说和神话传说，如今中东、西方有许多人都热衷于阅读有关中国的书籍。无论是阅读这些小说还是玩由此改编的游戏，都有助于让更多人理解中国历史与文化。”

对于近年来的中国文化热，哥伦比亚国立大学历史系主任赫尔南多颇有感慨。“在哥伦比亚畅销的多是西方游戏，现在中国的游戏给哥伦比亚人提供了不同体验。近些年，中国文化通过影视剧、体育、游戏等途径，对哥伦比亚受众的吸引力不断增强，《黑神话：悟空》在全球都受到欢迎，势必引起哥伦比亚人的兴趣，这也从一个方面体现了中国软实力。”

在坦桑尼亚《卫报》国际版主编姆加纳看来，中国文化历史悠久，如今又通过不断创新并与现代科技相结合，推出许多优秀的文化产品。相信随着更多富有创意、制作精良的作品问世，中国文化在全球范围内将更加有影响力。“我希望看到更多融合中国传统与现代文化元素的作品走向世界，让更多人能够通过这些作品深入了解中国文化的多样性与魅力。”

俄罗斯汉学家、莫斯科大学亚非学院副教授玛丽亚·谢梅纽克说，近年来，中国文学作品、影视剧、游戏在俄罗斯日益受到关注，这反映出俄罗斯民众对中国文化和中国美学的兴趣正在增加。谢梅纽克说，在俄罗斯，人们喜爱与中国经典著作有关的东西。中国的历史文化成就蕴藏于悠长的岁月之中。中国传统文化总是充满独特魅力，经典著作非常丰富，这对研究者无疑很有吸引力，同时也吸引了很多普通民众。

业界人士认为，随着与现代科技的融合更加紧密，中华优秀传统文化必将产出更多具有时代穿透力和全球影响力的优秀作品。

新加坡游戏公司Hongyi实验室创始人桑迪·史说，《黑神话：悟空》不仅展示了中国文化的独特魅力，也为中国文化的全球传播提供了新的路径和思考方式。中国游戏产业可进一步挖掘传统文化中的宝贵资源，开发更多具有国际市场潜力的优质游戏产品。未来，随着数字娱乐产业的不断发展，中国文化将有更多机会通过创新方式走向世界。

芬兰游戏公司MyGamez首席执行官莱诺宁说，《黑神话：悟空》让全球玩家体验“一个完全中国风的奇幻世界”，必将增强全球游戏公司对中国文化的兴趣，更多地了解中国文化。中国历史悠久、文化灿烂，是数字娱乐产业“创意无限的宝库”。“我相信今后会有更多外国游戏公司将中国元素融入作品当中，呈现给全世界玩家。”

(责编：苏缨翔、崔越)