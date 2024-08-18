人民网内罗毕8月17日电 （记者黄炜鑫）8月17日，中铁十局承建肯尼亚马拉瓦供水项目开工仪式、南迪山供水项目通水运行仪式先后举行。肯尼亚总统威廉·鲁托出席仪式。

鲁托肯定项目施工进度、安全质量，赞赏中企多年来助力肯尼亚民生工程建设，为当地民众带来实实在在的好处，期待日后深化合作，建设更多造福当地民众的工程项目。

马拉瓦供水项目平面图。中铁十局供图

据介绍，马拉瓦供水项目位于肯尼亚卡卡梅加郡，主要施工内容包括铺设输水管道2.9公里、配水管网21.2公里，建设泵站2座、钢筋混凝土水罐3座及各种取水、抽水设备的安装工作。项目建成后将彻底改变当地居民长期无纯净饮用水的现状，助力10万居民实现自来水“家家通”，极大程度改善当地水源卫生状况，显著降低由污水引发的疾病传播概率。

肯尼亚总统鲁托考察南迪山供水项目设备运行情况。中铁十局供图

据悉，南迪山供水项目位于肯尼亚南迪郡，主要施工内容包括新建净水厂一座、泵房3座、储水罐4座、输水管道12.69公里、配水管网25.5公里以及修复南迪山既有水厂。项目建成后可解决当地7万多居民的用水问题，有效改善当地供水环境，助推肯尼亚实现给水管网全覆盖长期发展规划。

中铁十局非洲公司总经理胡东坡表示，近年来，该公司深入贯彻共建“一带一路”倡议，践行“惠民利民为民”理念，布局肯尼亚国别市场“小而美”工程板块，先后建成落地多个道路、供水项目，持续为推动中肯深入合作贡献力量。

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