新华社曼谷8月17日电（记者高博 陈倩慈 林昊）前总理赛塔遭解职后仅两天，泰国国会下议院16日投票选举新总理，与赛塔同属为泰党、担任该党党首的佩通坦·钦那瓦成功当选。

现年37岁的佩通坦是泰国前总理他信的小女儿。她何以当选新总理？上任后面临哪些政治挑战？能否推进泰国经济复苏？请看解局——

这是8月15日，佩通坦·钦那瓦在泰国曼谷出席新闻发布会的资料照片。新华社发

为什么是她？

佩通坦一向被视为继承钦那瓦家族政治资产的潜力人选，她领导的为泰党脱胎于父亲他信创建的泰爱泰党，后者在他信政府被军事政变推翻后解散，为泰党则吸收了原先支持泰爱泰党的大部分力量。

去年5月，为泰党在大选中成为国会下议院第二大党。因第一大党远进党两次总理提名未获通过，为泰党得以主导新政府的组建，领导执政联盟。本月以来，泰国宪法法院做出两个重大裁决——7日裁定远进党有违宪行为，宣布解散该党；14日裁定赛塔在内阁改组时提名有违法记录者出任部长的做法违宪，解除了他的总理职务。

赛塔被解职后，为泰党与其执政盟友紧急磋商推举新总理候选人等事宜。佩通坦获得了包括执政联盟第二大党自豪泰党党首阿努廷在内的各党代表支持。他们对外表态，总理选举关乎国家治理的延续性，而且当前态势不允许“政治真空”太久，其他国家正密切关注泰国的政局变化，新总理需“尽快出炉”。

8月16日，在泰国曼谷，佩通坦·钦那瓦（前）当选新一任泰国总理后在为泰党总部出席新闻发布会。新华社发（拉亨摄）

佩通坦在2023年大选中就是为泰党总理候选人之一，她于当年10月成为为泰党党首。在16日的下议院特别会议投票中，她作为唯一获得提名的候选人获得过半数议员支持，进而当选新总理。依据程序，佩通坦正式就任还需国王玛哈·哇集拉隆功批准。上任后，她将是继他信妹妹英拉之后泰国历史上第二位女总理，也将成为泰国最年轻的总理。

平衡各方利益是一大挑战

佩通坦16日当选后在为泰党总部举行的简短发布会上表示，新内阁组建的相关细节还需等待国王签署并颁布正式的总理任命后再讨论。

对于新政府部长职位分配，自豪泰党党首阿努廷表示，执政联盟一致认为，每个人都将继续担任目前角色。舆论也普遍认为，由于政权目前仍掌握在为泰党领导的执政联盟手中，此次总理更迭不会对当前的政策产生太大影响。

2023年8月22日，泰国前总理他信（中）抵达曼谷廊曼机场。新华社发（拉亨摄）

一直以来，他信在泰国都是颇具影响力和争议性的政治人物之一，他和妹妹英拉都曾出任泰国总理，同样因政变下台，随后长期流亡海外。

去年大选后，为泰党和保守派政党达成“和解”，他信结束15年的流亡重返泰国。他信回国当天，赛塔当选总理。泰国《民族报》认为，赛塔就任总理不到一年就被解职，成为他信阵营中第四位被宪法法院裁定解职的泰国总理，这表明他信阵营与保守派的分歧仍然存在。

作为他信的女儿，佩通坦必然会面临外界对于他信如何影响她执政的疑问。《民族报》认为，佩通坦之前没有从政经验，当选总理后将受到很大关注，承受不小的压力，如何平衡各方利益也是她要面临的一大挑战。

泰国媒体分析，虽然为泰党在此次总理更迭中安全过关，但泰国各政治派别纷争已久、矛盾复杂，预计未来数年的泰国政坛仍将“雷雨不断”。

誓言维护经济政策持续性

目前，泰国经济受到家庭债务水平高、出口疲软和消费低迷的冲击，政局动荡也使得外国投资者的信心受到打击。世界银行7月将泰国2024年经济增长预期从2.8%下调至2.4%。泰国近期政局不稳也给经济带来负面影响，赛塔遭解职后泰国股市一度大跌。

6月22日，人们在位于泰国曼谷的吞武里海鲜市场选购海鲜。新华社记者孙玮彤摄

分析人士认为，泰国政治不确定性可能会进一步打击商业和消费者信心，延缓泰国经济复苏的进程。因此，新总理能否迅速稳定政治局势并实施有效的经济政策，将决定泰国未来经济走向。

在执政联盟决定推选佩通坦为总理候选人后，泰国商界普遍持欢迎态度。

佩通坦15日在宣布她为总理候选人的新闻发布会上表示，她已做好接受总理职务的准备，会竭尽全力带领国家应对经济挑战，自己将接替前总理赛塔继续为人民推进为泰党的相关政策。佩通坦的表态回应了相关方面对权力交替影响泰国经济政策持续性的担忧。

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