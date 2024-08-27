人民网萨拉托夫8月26日电（记者肖新新）8月26日，第九届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛“中国日”主题活动在俄罗斯萨拉托夫市举行。本次活动以“两河约，秀青春”为主题，通过各类富有中国特色的传统民俗文化活动，以及非物质文化遗产项目展示等，让俄罗斯青年深入感知中国文化的无限魅力。

俄罗斯总统驻伏尔加河沿岸联邦区副全权代表奥列格·马什科夫采夫在活动开幕式上表示，论坛为密切俄中青年交流、增进彼此了解、加深相互友谊搭建了有益平台。本次“中国日”主题活动有利于俄罗斯青年进一步了解中国各地丰富多彩的传统文化。相信论坛框架下的各类活动将有力加强俄中青年间友好关系，为促进俄中地方合作注入新动力。

中国驻喀山总领事向波表示，举办“中国日”和“俄罗斯日”主题活动是本届论坛框架内的重要活动，目的在于进一步增进两国青年相互了解，传承中俄两国传统友谊，促进两国人民相知相亲。今年是中华人民共和国成立75周年。在中国共产党领导下，中国人民创造了令世界瞩目的经济发展奇迹，成功走出了一条中国式现代化道路。欢迎更多俄罗斯青年朋友到中国去，实地感受中国经济社会发展的蓬勃活力，亲眼见证真实立体的中国式现代化发展道路。

活动现场，来自中国的青年代表们献上了精彩的文艺表演。在非物质文化遗产项目展示区，川剧变脸、绵竹年画、彭州敖平风筝、泸州油纸伞、自贡灯会等，引得在场俄罗斯青年纷纷驻足体验。

8月23日，第九届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛在萨拉托夫市开幕，来自四川、安徽、江西、湖北、湖南和重庆等长江沿岸6省市，以及俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区14个联邦主体的300余名中俄青年代表参加。本届论坛包含“俄罗斯日”“中国日”主题活动、高校游学研讨会等系列子活动。

中俄“长江—伏尔加河”青年论坛是中俄“长江—伏尔加河”地方合作机制框架下重要的人文合作项目，由中俄双方轮流主办。

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