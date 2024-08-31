新华社喀布尔8月30日电（记者邹学冕 赵家淞）2021年8月15日，阿富汗塔利班攻入首都喀布尔，时隔20年再次掌握阿富汗政权。同月30日，最后一批美军撤出阿富汗。如今，塔利班再次掌权已满三年，阿富汗总体实现了国家稳定，社会治安好转，基础设施改善，禁毒取得一定成果，战后重建初见成效。

这是8月14日拍摄的阿富汗首都喀布尔。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

安全形势好转

连日来，喀布尔全城街巷挂起代表阿富汗临时政府的白色旗帜，庆祝塔利班执政三周年。市区多个街口悬挂着写有“阿富汗人民战胜美国”“庆祝自由”字样的标语。大批塔利班武装人员和民众高呼口号，一辆辆插满白色旗帜的塔利班皮卡车在人们的欢呼声中呼啸而过。

“安全形势好转是三年来我们最直观的感受。”菜贩努尔·阿卡对记者说，“我现在每天可以在街口卖菜到晚上九、十点钟才收摊，这在以前根本不可能。如今，恐袭、爆炸等恶性事件比前政府时期少了很多，塔利班抓捕了大批匪徒、小偷，人们晚上能够安心出行。”

8月14日，人们手持临时政府的白色旗帜出现在阿富汗首都喀布尔街头。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

记者观察到，喀布尔市中心商业区晚间灯火通明，许多商店、餐馆一直营业到午夜，这与前政府时期晚间爆炸频发的局面形成了鲜明对比。近两年来，记者多次驱车从喀布尔前往坎大哈、乌鲁兹甘、帕克提卡等省份采访报道，一路平安无虞，这在前政府执政时期及塔利班重新掌权初期是难以想象的。

舆论普遍认为，阿富汗安全形势显著好转的最主要原因是塔利班的角色由在野者变为执政者。经过三年治理，塔利班已基本实现对阿富汗全境的控制，并诉诸强硬手段整饬各地治安。三年来，记者几乎每天都能看到塔利班执法人员解救遭绑架者、严惩抢劫者和小偷等新闻。

8月13日，在阿富汗首都喀布尔，一位菜贩在摊位前等待顾客。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

基础设施改善

西方媒体时常提及阿富汗民众营养不良、国家面临粮食危机等，但记者观察发现，阿富汗实际情况并非如西方媒体描述的那样，外界普遍担心的灾难性人道主义危机并没有出现。喀布尔主要市场物资供应充足，瓜果蔬菜、米面粮油一应俱全，价格没有出现大幅波动。据新华社雇员说，即便在偏远农村地区，农民也可几乎每周吃一次肉。

按照塔利班的说法，三年来，阿富汗境内不仅没有爆发人道主义危机，国家经济和财政状况以及人民生活水平都有明显改善，多项重大工程开工或复工，外国投资者对投资阿富汗兴趣大增。

8月24日，在阿富汗首都喀布尔，工人向货车内装载货物。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

喀布尔等城市的面貌明显改观。喀布尔国际机场已被彻底翻修，增设了喷泉、纪念碑等景观。喀布尔市内新建许多环岛，路况显著改善。消失多年的“追风筝的人”又出现在喀布尔的大街小巷，五颜六色的风筝重新飞舞在城市上空。

阿富汗临时政府公共工程部门8月12日发布的数据显示，过去12个月，阿富汗全境启动包括道路、水坝和医院等468项工程，为民众提供超过15000个就业岗位。

不过，阿富汗经济形势依然面临严峻挑战。世界银行4月发布的报告指出，阿富汗实际国内生产总值过去两年内下降26%。由于长期战乱，经济不景气，民众购买力不断下降，物价随之下跌，阿富汗眼下正在经历一场通货紧缩风暴。长期通缩可能引发恶性循环，导致企业投资下滑、经济增长疲软，进而减少就业机会、增加贫困。

禁毒动了真格

美国入侵阿富汗20年间，受美国扶持的阿富汗政府一直打击鸦片产业，鸦片产量却接近翻倍。塔利班重新执掌政权后，禁毒动了真格，不仅颁布全面禁毒令，还推出一系列禁毒措施，取得一定成效。

2022年4月，塔利班正式发布禁毒法令，最高领导人毛拉海巴图拉·阿洪扎达要求塔利班在全国范围严打罂粟种植、毒品生产和交易。两年多来，阿富汗媒体几乎每天都有塔利班捣毁罂粟田、抓捕毒贩的报道。

2022年4月3日，农民在阿富汗坎大哈一处罂粟田采摘罂粟。阿富汗临时政府当天宣布，该国境内禁止罂粟种植及其相关产品交易。新华社发（萨瑙拉摄）

联合国毒品和犯罪事务办公室估算，阿富汗罂粟种植面积已从2022年23.3万公顷锐减至1.08万公顷，鸦片产量从2022年的6200吨降至333吨，创2001年以来新低。

塔利班还加大对吸毒者的收容力度。据阿富汗临时政府公共卫生部发布的数据，全国34个省共开设60个康复中心，已有逾2.8万名吸毒者接受治疗。近来，记者在喀布尔街头几乎看不到吸毒者。

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