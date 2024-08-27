8月26日，在德国法兰克福证券交易所，嘉宾在摇铃仪式上合影。新华社记者 张帆 摄

全球首只人民币SGS债券26日在德国法兰克福证券交易所上市。SGS是可持续发展挂钩贷款、绿色贷款和社会责任贷款三类贷款合集的简称。中国银行官网日前宣布，中行法兰克福分行SGS债券8月13日成功发行，规模为25亿元人民币，品种为2年期固息。