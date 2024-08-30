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李金城：为推进共建“一带一路”教育行动贡献海亮力量

2024年08月30日17:19 | 来源：人民网-国际频道
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2024“一带一路”媒体合作论坛于8月28日在四川省成都市举行。本次论坛由人民日报社、中共四川省委、四川省人民政府共同举办，主题为“深化媒体合作、促进共同发展”。来自76个国家191家媒体的200多位负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会。在论坛现场，海亮学前教育集团常务副总裁李金城接受了记者采访。

记者：在高质量推动共建“一带一路”的过程中，您认为教育对于共建“一带一路”有什么价值和意义？海亮教育在这方面有何思路和规划？

李金城：教育作为国家富强、民族繁荣、人民幸福之本，作为民心交通、文化交流、经济往来之基，是共建“一带一路”的重要组成部分和关键基础，具有联通性、支撑性和粘合性作用，在语言互通、民心相通、人才培养、产学研合作方面都发挥着重要作用。

在语言互通方面，语言作为沟通工具，是国与国、人与人之间交流对话的基础，共建“一带一路”的“五通”（政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通）的基础支撑之一是语言互通，而教育就是实现语言互通的关键。

在民心相通方面，教育能够强力地促进国家、民族、种族、文化和地区间的往来互动，能够更好地促进不同国家、不同人群的交流对话，能够更深入地促进相互了解、相互包容、交往合作。

在人才培养方面，人才是共建“一带一路”的基础和关键支撑，人才培养是推动共建“一带一路”高质量发展的重要保障。随着高质量共建“一带一路”不断推进，未来需要大量优秀人才，这就需要教育发挥关键作用。

在产学研合作方面，深入探索产学研联通合作，实现教育科技人才一体化高质量发展是共建“一带一路”的关键内容，而教育合作是促进产业合作、科技合作的重要支撑。

海亮教育作为国内领先的综合教育服务提供商之一，始终将服务国家战略、满足人民需求作为我们的重要使命，积极响应党和国家的号召，争做“一带一路”教育共同体建设的积极参与者和重要推动者。

我们未来将重点聚焦围绕共建“一带一路”在教育领域的国家方向和各地需求，依托我国近年来教育高质量发展的经验和智慧，依托海亮教育近三十年的办学经验和教育服务能力，结合不同国家的具体场景和个性需求，打造面向共建“一带一路”国家的教育全产业链产品和服务，提供管理咨询、课程产品、师资培训、教育科技、教育装备等，并通过开展论坛、会议、研学、参访等形式促进教育交流合作，助力各地方教育高质量发展，为推进民心相通、提供人才支撑和实现共同发展积极贡献海亮力量。

记者：在高质量推动共建“一带一路”的过程中，您认为民营企业应当扮演什么样的角色，发挥什么样的作用？海亮教育在这一方面有何具体实践？

李金城：改革开放以来，民营经济在我国经济中的占比不断增大、作用不断提升、领域不断拓展，已经成为国民经济中的重要组成部分，也是推进中国式现代化和高质量发展的生力军，更是服务国家发展、社会进步和人民幸福的重要力量。共建“一带一路”倡议的提出，不仅为民营企业指引了新的战略方向，更为民营企业提供了全新的发展机遇。民营企业积极投身、广泛参与到共建“一带一路”中来，在服务国家建设的同时实现自身发展，本身也是应有之义。

在共建“一带一路”行动中，民营企业拥有着诸多优势，可以作为推动共建“一带一路”落地的先遣部队和重要补充，重点可以围绕以下方面作出贡献：

一是做好产业合作的突击队，产业合作是“一带一路”建设的核心内容与实体支撑，是推动共建“一带一路”国家合作共赢的现实纽带。民营企业嗅觉灵敏、机制灵活，可以快速发现各个地方、各个领域的市场需求，并快速达成合作、实现共赢，民营企业的点状产业合作将能为更广领域、更大范围的产业合作奠定基础。

二是做好民心相通的生力军，民心相通是共建“一带一路”的社会根基。民营企业发源于民间，成长于市场，具有很强的地域适应性和文化适应性，擅长通过推动各类民间交往促进交流对话。

三是做好机制完善的建设者，民营企业涉及的范围广、领域多，可以快速在不同方面参与共建“一带一路”，并且民营企业创新力强、机制灵活，可以为在各个领域落实共建“一带一路”献计献策、贡献智慧。

在产业合作方面，海亮教育积极推动教育的“引进来”和“走出去”，通过建设外籍人员子女学校，开展国际英才公益助学工程助力共建“一带一路”的人才培养；通过将我们的课程产品、师资培训、教育服务、教育科技等产品输出海外，助力更多地方的教育高质量发展。

在民心相通方面，海亮教育积极开展各类教育领域的交流对话，我们开展了各类论坛和交流活动，邀请各个国家的教育同仁到中国交流互鉴；我们开展国际研学项目，让中国学子走出去，让海外学子走进来，促进不同国家的文明对话。

海亮教育在逐步开展教育的对外交流合作中积累了一定经验，未来也希望能够跟随国家共建“一带一路”行动走深走实，在教育领域发挥更大作用，创造更大价值。

记者：海亮教育作为国内领先的综合教育服务提供商之一，其社会责任的履行也非常重要。除了积极投身共建“一带一路”教育行动以外，请问海亮教育还有哪些方面的行动，有何成效？

李金城：海亮教育作为一家坚定“听党话，跟党走”的企业，我们坚守“既讲企业效益，更求社会功德”的发展理念，始终将服务国家战略、满足人民需求作为我们的重要使命。党的二十届三中全会《决定》提出“加快建设高质量教育体系”，这也是海亮教育发展的根本遵循，我们提出了“以科技和服务助推实现教育公平与高质量发展”的企业使命，并将“乡村教育振兴”作为我们的发展重点。

乡村要振兴，乡村教育是关键点；教育要发展，乡村教育是薄弱点。在推动教育高质量发展的进程中，我们重点锚定资源相对欠缺、底子相对薄弱的中西部县域，依托海亮教育近三十年的办学经验和成果，为它们提供优质教育服务，助力其教育生态优化与教学质量提升，我们力争在广大县域做到“服务一所学校、树起一面旗帜、孕育一片森林”。

我们通过开展“人才兴教”和“科技兴教”两大战略支撑我们的乡村教育振兴行动。我们引进了80余名正高级、特级教师和金牌教练，100余名清北毕业的高材生，1300余名双一流大学毕业生，组建了1100多人在内的专职从事教育研究和课程研发科研队伍；我们围绕“内容”本身，聚焦“教”“学”“考”“评”“管”等关键场景，自研并持续输出了一大批备受好评、标准化可推广教育科技产品，让县域师生也有能力感受数字化校园、感受高效智慧的课堂。

截至目前，我们已经先后为20余个省份超200所学校提供综合管理服务，累计覆盖在校学生总数超26万人，多元优质教育服务覆盖全球超300万名师生，持续为加快建设高质量教育体系、发展素质教育、促进教育公平贡献海亮力量。（采访组：人民日报记者 史一棋、常晋，人民网记者 许峥）

(责编：崔越、杨牧)

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