本报记者 韩晓明 崔 琦 黄炜鑫

中非从来都是命运共同体，坚持安全上守望相助是构建高水平中非命运共同体的应有之义。近年来，中方和非方一道推动落实全球安全倡议，践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，倡导以对话弥合分歧、以合作化解争端，推动政治解决地区热点问题，为维护世界和平安宁注入强劲动力。

积极参与维和行动，充分彰显大国担当

当地时间8月29日，执行“和谐使命—2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船结束对南非的友好访问。访问期间，医院船累计为3700人次提供医疗服务，成功实施多项手术，并派出专家分队赴当地医院开展联合会诊、学术交流。入列至今，“和平方舟”号医院船访问非洲多国，为到访国民众提供高水平医疗服务。

“感谢你们的辛苦付出，中国工兵朋友！”今年6月，南苏丹科瓦乔克市，刚刚执行完飞行任务的肯尼亚籍飞行员向“中国蓝盔”竖起大拇指。中国第十四批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队正在这里执行机场设施的修缮和改建任务。机场跑道整饬一新，飞机起降安全得到保障，来自不同国家的联合国机务人员纷纷向中国维和人员表示感谢。

2023年12月，由300余名官兵组成的中国维和部队抵达南苏丹瓦乌地区，执行为期1年的维和任务。自进驻任务区以来，“中国蓝盔”先后完成补给线修复、机场设施修缮、板房搭建、人道主义援助等各类维和行动，维和医疗分队接诊患者1200余人次，执行紧急前接和空运医疗后送11人次，为推进南苏丹和平进程贡献了中国力量。

中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。中国积极参加联合国在非维和行动，从马里、刚果（金）到南苏丹，“中国蓝盔”战士为维护世界和平担当作为、负重前行，多次荣获联合国和平荣誉勋章。

“中国积极参与联合国维和行动，给当地民众带来了信心和力量，充分彰显了负责任大国担当。”津巴布韦国际关系学者吉布森·尼卡蒂诺说，中方提出全球安全倡议，为国际社会弥合分歧、化解争端、共同应对安全挑战提供了新路径。

斡旋非洲热点问题，维护地区和平安全

2023年4月，埃塞俄比亚政府在首都亚的斯亚贝巴举办和平进程恳谢大会。中国外交部非洲之角事务特使薛冰接受了埃塞总理阿比颁发的答谢状和奖杯。“阿比总理为我颁奖是为了感谢中方为埃塞和平进程所作的特殊贡献。”薛冰说。

近年来，中方多次仗义执言，为埃塞人以埃塞方式自主解决内部矛盾投下信任票。2022年新年伊始，中国提出“非洲之角和平发展构想”，支持地区国家摆脱大国地缘争夺的干扰，把命运掌握在自己手中。

作为非洲和平与安全事务的建设性参与者，中国一贯致力于支持非洲人以非洲方式解决非洲问题。中方支持非洲加强安全能力建设，并推动与非洲国家在联演联训等领域开展更紧密合作。

中方坚持标本兼治，坚持合作共赢，支持非洲国家和非盟在非洲和平安全事务中发挥主导作用，支持非洲提升自主维和、维稳和反恐能力，支持非洲国家和非盟等地区组织落实“消弭枪声”倡议，支持联合国为非盟自主维和行动提供资金支持。中国在充分尊重非洲意愿、不干涉内政、恪守国际关系基本准则基础上，积极探索建设性参与非洲和平与安全事务。“中国不干涉非洲国家内部事务，与我们的合作是平等互利的。”乌干达负责区域合作的国务部长约翰·姆林巴表示。

“中国推动解决非洲热点问题，为维护地区和平与安全发挥了建设性作用。”埃塞总理办公室宏观经济顾问盖塔丘·阿德姆·塔希尔表示，中方始终支持非盟、非洲次区域组织在解决地区冲突问题上发挥主导作用，支持非洲人民以非洲方式解决非洲问题，赢得地区国家普遍赞誉与欢迎。

共同应对安全挑战，捍卫国际公平正义

今天的中非关系，国际协作更加有力，已成为维护世界和平与国际公平正义的重要力量。中非不断深化和平安全领域的交流与对话。中方举行中非实施和平安全行动对话会、中非和平安全论坛等，并积极参与非洲国家举行的和平安全领域重要会议或论坛。

2022年8月，联合国安理会举行会议，一致通过一项中国起草的关于加强非洲能力建设问题的主席声明。这是安理会首份关于非洲能力建设问题的成果文件，也是中国连续第三次在担任安理会轮值主席期间推动安理会就非洲问题发表主席声明。针对非洲国家普遍关切的一些问题，主席声明提出了明确的行动建议，得到了联合国各方特别是非洲成员普遍积极评价，认为这是国际社会在帮助非洲方面朝着正确方向迈进的重要一步。

2023年8月，第三届中非和平安全论坛在北京举行。这一在2018年中非合作论坛北京峰会上宣布设立的中非和平安全领域对话交流平台，汇聚了来自非盟和近50个非洲国家的百余位高级代表参加，为非洲和平安全建设凝聚智慧与力量。“我们的未来必须是和平的、团结的，必须实现所有人的发展。”坦桑尼亚尼雷尔基金会董事会主席约瑟夫·瓦里奥巴·布提库深有感触地说，“中国一直秉持平等相待的外交政策理念，在重大国际和地区问题上密切协调各方，共同捍卫国际公平正义。”

当今世界正值百年未有之大变局，世界的和平与发展离不开非洲，非洲取得更大进步也将带给世界更多希望和光明。中方愿同非洲国家一道，继续推动落实全球安全倡议，共同应对安全挑战，捍卫国际公平正义，为维护地区和全球持久和平与普遍安全贡献中非力量。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)