人民网旧金山8月26日电 （记者邓圩）当地时间8月26日下午，由美国长河出版社和译林出版社共同主办的《我心归处是敦煌》英文版新书发布会在旧金山州立大学图书馆举办。该书以“敦煌的女儿”樊锦诗这位中华文化遗产守护者群体的卓越人物为代表，塑造舍身忘己、艰苦奉献的几代文保人不朽形象，对我国七十多年来的文物保护道路进行文学式、立体化全景回顾，展现守一不移的时代精神，彰显中国文化自信。

《我心归处是敦煌》英文版新书发布仪式。罗先勇摄

《我心归处是敦煌：樊锦诗自述》英文版作为第一个非华语文版近日亮相美国旧金山，在旧金山州立大学图书馆与当地学界和民众交流。作者顾春芳亲临现场，与广大海外读者分享敦煌女儿的莫高精神。中国驻旧金山总领馆张建敏总领事、美国长河出版社社长罗先勇和译林出版社副总编辑陈叶共同出席。本书主人公樊锦诗通过视频致辞的方式参与本次发布会。

张建敏在致辞中高度评价莫高窟保护的价值和樊锦诗的贡献，他说：“作为丝绸之路重镇，敦煌是沟通东西方世界的中转站，各种文明在这里汇聚、碰撞、交融。敦煌的兴衰反映出一个朴素的道理，一个城市、一个国家、一种文明越是开放包容就越易繁盛发展，越是闭塞自守就越只能走向凋零。文明间平等对话、互学互鉴必不可少。”张建敏对《我心归处是敦煌》英文版的出版表示热烈祝贺，并高度评价本书的海外传播价值，称其为“中美文化交流互鉴的又一生动实例”。

中国驻旧金山总领馆张建敏总领事致辞。罗先勇摄

樊锦诗通过视频表示：“我在敦煌待了六十多年，见证了莫高窟的巨变，见证了一代又一代莫高窟人无怨无悔的奉献，见证了来自美国、英国、澳大利亚、日本等国家的文物保护专家和敦煌研究院的文物保护团队一起进行文物弊害分析以及研究、实验、修复，齐心协力对莫高窟文物进行科学保护，我觉得自己有义务把莫高窟人的精神告诉世人、留给后代，为敦煌留史，这就是我做这本自传的初心。”

本书作者顾春芳教授亲临现场，成为发布会的一大亮点。她在致辞中说：“撰写《我心归处是敦煌》是一次探寻人生大美的过程，因为这本书我走近了樊锦诗，走近了一个独一无二的文化宝藏——敦煌莫高窟，走近了一群可爱的莫高窟人。这是我的人生中一段非常珍贵的时光。”她希望这本书的英文版“推进国际文化交流，为当今世界多元文化和平共处、交流融合、文明互鉴发挥积极作用”。

译林出版社副总编辑陈叶在现场分享了她参与策划和编辑本书中文版的心路历程，她表示“与两位作者有着共同的奋斗目标和文化情怀，会把中国珍贵的敦煌文化、璀璨的传统文明守护好、传承好，讲好中国故事，传播中国声音”。

此次活动吸引了美国历史学家、学者、在校大学生以及敦煌文化爱好者到场。顾春芳教授与读者朋友们进行了热烈互动，并热情签名赠书。

据了解，《我心归处是敦煌》英文版的出版社——美国长河出版社于2002年由中国外文局和香港联合出版集团共同投资设立，是美国加州注册的一家本地出版公司，主要从事中国哲学、历史、经济、文学等题材以英文为主的图书出版。近年来，相继出版了《理论热点面对面》《雷锋同志》《美国金融危机：分析与解读》《天上名媛——中国第一代女飞行家三人传》《我的伯父周恩来》《中国工艺品》《中国古代三十六计》等一批具有影响力的英文出版物。

《我心归处是敦煌》作为新中国成立七十周年的献礼之作，自上市以来，备受瞩目与好评，荣获中国出版界几乎所有奖项。截至目前，本书发行超过60万册，实现了社会效益与经济效益的“双效合一”。

作者顾春芳在活动现场签名赠书。罗先勇摄

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