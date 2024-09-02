厄立特里亚高等教育与研究院孔子学院于2013年成立，是该国唯一一所孔子学院。多年来，这里培养的大量中文学子已成为两国民心相通的使者和文化交流的桥梁。图为孔子学院学生学唱中文歌曲《同一首歌》。

尤斯拉·穆罕默德·萨尔摄

7月3日，埃及中国图书中心揭牌仪式在埃及开罗巴德尔大学举办。图为参加活动的埃及大学生展示书法。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

当地时间4月20日，为庆祝第十五个联合国中文日，南非德班理工大学孔子学院举办以“说文解字，以茶会友”为主题的活动。活动参与者身穿中国传统服饰，共同探讨汉字和茶文化。图为两名当地女孩试穿中国传统服饰。

本报非洲中心分社 希拉兹·莫林摄

位于科特迪瓦迪沃省的格格杜垦区于1997年迎来第一批中国农业技术合作组专家，经过近30年的努力，垦区已成为中科两国农业合作示范基地和科特迪瓦全国闻名的水稻种植基地。图为中国农业专家与当地农民在水稻田中庆祝丰收。

中国援科特迪瓦农业技术合作组供图

2月9日，在由中交一公局集团承建的喀麦隆雅杜高速项目工作的中方员工和喀方员工共同庆祝春节。

中交一公局集团供图

埃塞俄比亚鲁班工坊由天津职业技术师范大学与埃塞联邦职业技术培训学院合作建立，于2021年4月揭牌启运，聚焦人工智能领域，对接当地合作院校的电气自动化与控制技术管理等专业。图为当地学生在操作工业机器人。

伊诺克·伊曼纽尔·埃米鲁摄

摩洛哥哈桑二世大学孔子学院位于该国最大城市卡萨布兰卡。院内经常开展中国语言文化和节日庆祝活动。图为孔子学院学生在排练中国舞。

丹妮拉摄

自1997年以来，中国湖北省承担向莱索托王国派遣医疗队的任务，医疗队队员在当地诊治了大量常见病、多发病，治愈了众多疑难病症，深受莱索托民众欢迎与尊敬。图为第十八批中国援莱索托医疗队医生王琦正在接诊患者。

皮塔·马哈赛摄

中国和非洲都是人类文明的发祥地，双方都为各自灿烂的文明而自豪，也愿为世界文明多样化作出更大贡献。促进中非文明交流互鉴、交融共存，能够为彼此文明复兴、文化进步、文艺繁荣提供持久助力，为中非合作提供更深厚的精神滋养。

从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，人文交流都是新时代中非合作的重要内容。鲁班工坊秉持“授人以渔”的理念，成为“小而美、见效快、惠民生”的人文交流合作闪亮名片；援非医疗队弘扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，以仁心仁术造福非洲民众，留下了一支又一支“带不走的医疗队”；孔子学院书声琅琅，当地学生用中文表达做非中友好交流使者的愿望……中非人文交流硕果累累，为携手共建高水平中非命运共同体打下了坚实民意基础。

中非友好是历史的选择，是双方几代领导人精心培育和中非人民共同努力、不断传承的结果，是双方共同的宝贵财富。中非双方将加强交流互鉴，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 17 版）

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