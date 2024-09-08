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“感受到中国文化的深厚底蕴”

——记“天涯共此时·湘约阿联酋”活动

2024年09月08日11:22 | 来源：人民网-国际频道
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三人技巧《力与美》表演。人民网记者 任皓宇摄
三人技巧《力与美》表演。人民网记者 任皓宇摄
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人民网阿布扎比9月7日电 （记者任皓宇）杂技节目惊险奇美、二胡演奏婉转悠扬、口技表演惟妙惟肖……9月6日晚，阿联酋阿布扎比文化基金会剧场内座无虚席，一个个精彩的节目表演引来阵阵喝彩。“天涯共此时·湘约阿联酋”首场活动当日成功举行，700多名中外观众沉浸式参与和体验中国优秀传统文化，共赏中秋杂技综合演出，共享中秋节日的欢乐与祥和。

围绕“天涯共此时”的主题，舞龙《龙腾四海贺中秋》、三人技巧《力与美》、蹬球《花好月圆》、木偶舞《奔月》等节目接连上演，呈现出演员们的力量与平衡之美、柔韧与速度之美，向当地观众展示了中国传统杂技文化的传承与创新。台上表演异彩纷呈、技术高超，台下观众高声喝彩、掌声不断。

活动现场还展示了来自中国湖南的特色非遗民俗文化互动内容。小朋友们围在桌旁拿起面团，认真地揉、搓、捏、刻，体验制作面塑；茶艺展示台前大家排队品尝茶饮；一根根红绳在双手的翻动下编织成中国结……各国友人近距离感受中国非遗民俗文化的技艺之美，领略文化意蕴。

“我今天学习编了一个中国结，了解了它寓意着吉祥和对美好未来的展望。”来自约旦的贾拉达特说，她最近刚刚搬来阿布扎比，这是她第一次参加类似的中国文化体验活动。“表演十分精彩，让我对中国文化有了更多兴趣。”

来自阿联酋的阿卜杜拉·马吉德表示，他已经参加过很多中国文化的相关活动，这次也是了解到表演信息后第一时间就买了票来观看。“每次参加类似的文化活动，我都会发现一些新的精彩，我感受到中国文化的深厚底蕴。”

本次活动由中国文化和旅游部和中国驻阿联酋大使馆指导，阿联酋中国文化中心、湖南省文化和旅游厅与阿布扎比文化基金会合办。“天涯共此时·湘约阿联酋”活动的第二场将于当地时间8日在阿联酋哈伊马角文化中心剧场举办。

(责编：崔译戈、吴成良)分享让更多人看到

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