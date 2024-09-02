新华社开罗9月2日电 高端访谈｜不断丰富非中关系发展的内涵——访埃及总理马德布利

新华社记者毛磊 姚兵 张健

“作为中非合作最重要的机制之一，中非合作论坛的重要性不仅体现在经济方面，它还是非洲和中国之间进行集体对话的平台。”在即将率团赴华参加9月初举办的中非合作论坛峰会之际，埃及总理穆斯塔法·马德布利接受新华社记者书面专访时说，中非合作论坛丰富了非中关系的发展内涵，取得丰硕成果。

“回顾2000年论坛成立时的情形及当今非中合作关系的成就，我们看到非中关系与合作取得显著提升和发展，这种发展在各个领域都引人注目。”马德布利说。

在马德布利看来，即将举行的2024年中非合作论坛峰会将进一步推动双方合作关系发展，下一阶段优先合作领域可重点关注非洲大陆当前面临的挑战。

“非洲越来越意识到这些挑战的严重性，并决心作出改变，使非洲大陆变得更加自力更生，特别是在满足人民的基本需求方面和粮食需求方面。”马德布利说。

他指出，埃及是首个同新中国建交的阿拉伯和非洲国家，这反映了两国之间悠久关系的独特性。从那时起，双方关系不断发展，双方在地区和国际问题上对彼此立场都有深刻理解。

马德布利说，近年来，埃及与中国一道，为推动中非合作论坛、中阿合作论坛发展作出贡献。“埃及是首批加入共建‘一带一路’倡议的国家之一，并积极响应中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。今年，埃中庆祝了全面战略伙伴关系建立10周年。”他认为，双方已形成多层次的合作框架。

马德布利曾多次访华，最近一次是去年10月出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。采访中，他特别谈到两国共建“一带一路”合作的重点项目——中埃·泰达苏伊士经贸合作区（泰达合作区）和埃及新行政首都中央商务区。

马德布利说，始建于2008年的泰达合作区已经吸引涉及新型建筑材料、高低压设备和机械制造等行业的众多企业入驻，逐渐成为共建“一带一路”倡议和埃及“苏伊士运河走廊经济带”对接的示范项目，合作区未来有意吸引新能源和绿色低碳发展项目。

谈及中国公司承建的埃及新行政首都中央商务区项目，马德布利表示，该项目是中国企业在埃及实施的最大项目，反映了埃中两国卓越的合作关系，是双方合作的重大成果。

马德布利强调，埃及正从同中国共享发展成果中获益，埃及政府赞赏埃中合作在过去十年中取得的实实在在的成就。“埃及渴望进一步发展这种关系，正努力巩固和加强与中方的合作关系，”马德布利说，“埃及期待与中国合作实施更多发展项目。”

马德布利认为，下一阶段双方可关注联合投资、绿色能源、工业本土化、职业技术人才培养等。“我们今后将努力吸引更多中国投资，特别是在共同感兴趣的领域，包括新能源和可再生能源、绿色经济、数字化、绿氢生产和废物回收等，同时重视对旅游业的投资，特别是旅游酒店业。”

2024年1月，埃及成为金砖国家正式成员。马德布利认为，这体现了埃及与金砖国家之间的深度联系，并为深化双方合作带来了许多机遇。他说：“埃及愿在金砖国家合作机制框架内作出有效贡献，实现与其他成员建设性合作。”

关于埃及和中国在缓和中东紧张局势所发挥的作用，马德布利表示，两国对维护中东地区安全重要性的看法是一致的。他指出，埃及将继续与中国一起努力，避免地区局势进一步升级，同时支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，并基于“两国方案”推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

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