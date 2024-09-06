9月5日，2024年中非合作论坛北京峰会开幕式现场，中外嘉宾起立鼓掌。

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非洲国家媒体记者在新闻中心观看开幕式并做记录。

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非洲国家媒体记者在新闻中心拍摄开幕式转播画面。

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非洲国家媒体记者在新闻中心交流。

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国家会议中心外的2024年中非合作论坛北京峰会标识。

新华社记者 任 超摄

9月5日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂出席中非合作论坛北京峰会开幕式并发表主旨讲话。习近平主席宣布，中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体，将实施中非携手推进现代化十大伙伴行动。这为中非携手推进现代化、助力全球南方现代化指明方向、明确路径。接受本报记者采访的与会人士表示，习近平主席的主旨讲话擘画了中非携手推进现代化的新蓝图，描绘了中非团结进步的新前景，反映了28亿多中非人民的共同心声，为谱写构建人类命运共同体的崭新篇章注入了重要动力。

“携手构建新时代全天候非中命运共同体符合我们对多边主义的期待、对共同发展的渴望”

“经过近70年的辛勤耕耘，中非关系正处于历史最好时期。面向未来，我提议，将中国同所有非洲建交国的双边关系提升到战略关系层面，将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体！”习近平主席的讲话赢得现场嘉宾阵阵掌声。

喀麦隆农业和乡村发展部部长加布里埃尔·姆拜罗贝表示，习近平主席宣布中非关系新定位令他备感振奋，“非中关系新定位有助于双方进一步深化合作，助力包括喀麦隆在内的非洲国家实现现代化。”

“习近平主席在此次峰会上宣布提升中非关系整体定位，有助于继续深化包括冈比亚在内的非洲国家与中国之间的友好关系。”冈比亚财政与经济事务部部长凯塔说，中国是非洲具有重要战略意义的伙伴。冈中关系不断向前发展。在冈比亚，中国企业承建了许多公路、桥梁等项目，完善了国家交通网，受到冈比亚人民欢迎。

“习近平主席的主旨讲话非常有感染力。”马里外交和国际合作部部长阿卜杜拉耶·迪奥普表示，非中关系整体定位提升至新时代全天候非中命运共同体，将为双方带来更多发展机遇，进一步造福非中人民。

布基纳法索外交部部长卡拉莫科·特拉奥雷表示，非洲和中国从来都是命运共同体，习近平主席关于中非命运共同体建设的相关理念和主张得到非洲国家的广泛认同。“在当前复杂的国际形势下，携手构建新时代全天候非中命运共同体符合我们对多边主义的期待、对共同发展的渴望。”

“我非常赞赏习近平主席致力于加强非中友好合作关系。”塞内加尔非洲一体化和外交部部长法勒表示，非中合作已成为南南合作的典范。在全球性挑战层出不穷的背景下，深化非中关系尤为重要。

乍得商业、工业、农业、矿业和手工业商会会长赛伊德表示，非中友好源远流长。中国始终秉持相互尊重、互利共赢理念与非洲国家携手同行。非中都是全球南方的重要成员，在携手迈向现代化的道路上，非中情谊将愈发深厚。

非洲对华友好协会联合会会长阿萨内·姆本格表示，在习近平主席和非洲国家领导人的战略引领下，非中合作不断展现新活力，迈上新台阶。相信通过此次峰会，非中将进一步深化在基础设施、卫生健康、信息技术、农业、减贫等各领域合作，为新时代全天候非中命运共同体增添新的内涵。

“中国与非洲国家携手推进现代化，充分证明中国是非洲国家现代化道路上的同路人和真朋友”

“中非共逐现代化之梦，必将掀起全球南方现代化热潮，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。”习近平主席提出，中非要携手推进公正合理的现代化、开放共赢的现代化、人民至上的现代化、多元包容的现代化、生态友好的现代化、和平安全的现代化。

中非共和国经济、计划和国际合作部部长理查德·菲拉科塔表示：“我们非常欢迎习近平主席提出的倡议和举措，愿与中国携手建设崭新的、多极化的、和平的世界，探索现代化道路。”

特拉奥雷说，中国一直是非洲经济一体化进程和现代化事业的支持者，中方在此次峰会上提出的新举措将为非洲工业化、农业现代化等多个领域发展创造更多机遇，为维护发展中国家利益、促进世界和平与发展贡献力量。

赞比亚外交与国际合作部部长汉贝表示，赞中是志同道合的好兄弟好伙伴。在实现现代化的道路上，赞比亚期待借鉴中国治国理政的成功经验，提高自身治理能力，更好服务本国人民。

南非贸易、工业和竞争部部长帕克斯·陶表示，中国的高质量发展对于南非和其他非洲国家具有重要借鉴意义。习近平主席关于中非携手推进现代化的主张契合非洲发展需要。“我们希望在绿色发展和数字化领域与中国开展合作。相信南非和中国新时代全方位战略合作伙伴关系将不断得到充实和加强。”

“现场聆听习近平主席的主旨讲话，我深受启发。习近平主席的主旨讲话不仅延续了非中之间的深厚友谊，还提出许多具体的合作举措，体现了中国对非洲的真诚支持。”埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁说，埃及正在致力于实现经济转型，中国的发展经验具有极大借鉴意义。

南非政府通信和信息服务处媒体参与部主任威廉姆·巴罗伊说：“中国正坚定不移以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，中国与非洲国家携手推进现代化，充分证明中国是非洲国家现代化道路上的同路人和真朋友。”

“‘十大伙伴行动’将引领非中务实合作，为双方共同发展提供新机遇”

习近平主席指出，中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领全球南方现代化。

利比里亚农业部部长亚历山大·努塔表示，“十大伙伴行动”对于非洲国家具有重要意义。“我很关注推动非洲农业现代化的举措。‘十大伙伴行动’的推进落实，将进一步助力非洲减贫，实现更好发展。”

中非共和国高等教育、科研和技术创新部部长让·洛朗·西萨—马加莱表示，非中双方在中非合作论坛机制下取得丰硕合作成果，有力助推非洲国家现代化进程。“我非常期待非洲国家与中国一道，积极落实这些新举措，挖掘人才潜力，进一步推进非洲能力建设。”

“‘十大伙伴行动’将促进非中双方共赢。很多布隆迪学生赴华留学深造后能力得到提升，这是布中双方密切人文交流的例证。相信人文交流伙伴行动将进一步加强这一联系。”布隆迪国民教育与科研部部长弗朗索瓦·哈维亚里马纳说。

“去年，习近平主席在中非领导人对话会上提出助力非洲一体化和现代化事业步入快车道的3项举措；在这次峰会上，习近平主席宣布‘十大伙伴行动’。这些举措契合非盟《2063年议程》，与非洲的发展目标一致。”非洲联盟驻华代表处常驻代表奥斯曼表示，“十大伙伴行动”将有力推动非洲工业化和农业现代化。

卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥表示，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布的“九项工程”已经转化为具体的项目，在卢旺达等非洲国家落地。“习近平主席在此次峰会上宣布的‘十大伙伴行动’将引领非中务实合作，为双方共同发展提供新机遇。”

阿尔及利亚《消息报》副总编马斯欧德说，在阿尔及利亚，西部铁路矿业线项目、安纳巴港扩建项目等一系列标志性项目稳步推进，是构建新时代全天候非中命运共同体的生动实践。“相信‘十大伙伴行动’将为双方人民带来实实在在的福祉。”

坦桑尼亚外交与东非合作部部长马哈茂德·萨比特·孔博说：“习近平主席的主旨讲话为下阶段非中合作擘画了宏伟蓝图，我们将就每一项新举措与中方密切沟通合作，为非中携手推进现代化而不懈努力。”

（本报记者车斌、王远、崔琦、黄培昭、郝瑞敏、龚鸣、刘玲玲、万宇）

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 08 版）

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