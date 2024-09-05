新华社北京9月5日电 位于乌克兰波尔塔瓦州的一所军事学院及附近医院3日遭两枚弹道导弹袭击，造成至少50人死亡、271人受伤。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基称空袭系俄罗斯所为，并下令对袭击展开调查。

同在3日，乌克兰多名官员递交辞呈，泽连斯基所属政党一名资深议员表示，政府将进行大幅人事调整，超半数部长可能易人。4日最新消息显示，乌克兰外交部长德米特里·库列巴已递交辞呈。

这是2022年2月10日在乌克兰基辅拍摄的政府办公大楼。新华社发（谢尔盖·斯塔拉斯坚科摄）

伤亡众

乌克兰国防部发言人3日告诉媒体，当天9时8分，乌方发布防空警报，遇袭的乌克兰军事通信学院学员正在室内上课，数分钟后爆炸声响起。导弹击中学院一栋主楼和附近一家医院，主楼部分楼体垮塌。

泽连斯基在事发后指认俄罗斯为袭击负责，并下令展开调查。他当天傍晚发布视频讲话，公布死亡人数为51人，另有271人受伤。乌克兰应急部门则说50人在此次空袭中丧生。

乌克兰陆军承认空袭导致军方人员丧生，但未披露具体人数。乌方官员表示，已有约25人获救，另有约15人仍被埋在废墟中，眼下救援工作持续。

波尔塔瓦州首府波尔塔瓦市在乌克兰首都基辅东南方向约300公里处，位于连接基辅和第二大城市哈尔科夫的交通主干道上，距俄乌边界最近处约120公里。

这是2022年2月25日在乌克兰基辅拍摄的乌总统泽连斯基发表讲话的视频画面。新华社发（波多普列洛娃·娜佳摄）

据美联社和法新社报道，乌克兰军事通信学院创办于上世纪60年代，目前培训内容包括通信、电子和无人机操作等。

俄罗斯方面暂未就乌方指责作出直接回应。

俄军方消息人士3日告诉塔斯社，俄军当天对乌克兰波尔塔瓦州一处乌方军事训练中心实施打击，造成300多名乌方武装人员伤亡，其中包括外国军事教官。击中乌方军事设施的是两枚“伊斯坎德尔-M”导弹。

乌克兰危机2022年2月升级以来，俄乌双方频繁发动导弹和无人机空袭。射向基辅的弹道和巡航导弹2日引发爆炸巨响。乌克兰上周末则动用超过158架次无人机，炸毁俄首都莫斯科附近的炼油厂和发电站。

大换血

在外界认为俄乌冲突进入关键时刻之际，包括战略产业部长亚历山大·卡梅申在内的乌克兰多名内阁部长3日递交辞呈。泽连斯基所属人民公仆党的议会党团主席达维德·阿拉哈米亚当天“预告”，“明天等待我们的是‘炒人’的一天，后天则是‘点将’的一天”，政府将展开大换血，超半数部长可能换人。

2022年3月10日，乌克兰时任外长库列巴在与俄罗斯外长拉夫罗夫（未在画面中）会谈后召开新闻发布会。新华社发

乌克兰最高拉达（议会）议长鲁斯兰·斯特凡丘克4日宣布，乌外长库列巴当天也递交辞呈。

据多家外媒报道，3日请辞的官员包括分管欧洲事务的副总理奥莉加·斯特凡尼希娜、司法部长、环境部长以及乌克兰国有资产基金主管。

乌克兰总统网站还通报，总统办公室副主任、泽连斯基分管经济的高级助理罗斯特斯拉夫·舒尔马即日起遭解职。

乌克兰政府大换血已酝酿一段时日。按路透社说法，乌克兰分管农业和基础设施等至少五个领域的部长职位自今年早些时候以来空缺。乌总理杰尼斯·什梅加尔先前暗示，可能会精简政府，将多部门融为一体。乌克兰国家公共广播公司称，副总理斯特凡尼希娜辞职后可能接管一个更大的政府部门，将其先前职务与司法部职能相结合。

俄乌战场8月呈加剧态势，乌军上月6日跨境突袭俄库尔斯克州，俄军近期在乌东地区持续推进。按路透社说法，泽连斯基9月晚些时候将访问美国，以借此机会向其关键盟友展示“胜利方案”，可能会在行前加快填补政府官职空缺。（海洋）

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