章思远

近日，美国国务院就联合国人权高专办发布新疆人权评估报告两年发表声明，再次拿新疆问题作文章，攻击新疆人权状况。美国这种罔顾事实、混淆是非、恶意诋毁中国治疆政策的做法，是打着人权的幌子对中国内政的粗暴干涉。

所谓新疆人权评估报告是美国及一些西方势力一手策划、杜撰的，不是为了保护人权，而是进行政治操弄，未经联合国人权理事会授权，没有征求中国政府意见，毫无真实可信的依据，完全是彻头彻尾的“三无产品”。人权理事会第51届会议拒绝了美国等西方国家提出的所谓涉疆决定草案，已表明国际社会对该报告的态度。

新疆人权状况怎么样，新疆各族人民最有发言权。当前新疆社会稳定，经济繁荣发展，人民安居乐业，各族群众平等享有稳定、安全和发展。去年，新疆地区生产总值、投资、消费、进出口、财政、居民收入等6项主要指标增速均位居全国前5位，是近年来新疆经济社会发展质效最好的一年。随着中国扩大高水平对外开放，新疆已经从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿，成为向西开放的重要门户。新疆进出口贸易额2022年突破2000亿元，2023年达到3573亿元。新疆把财政支出的75%以上用于保障和改善民生，推动发展成果更多惠及民生。在新疆，每一缕阳光都照耀着和谐与进步，每一寸土地都孕育着繁荣和希望。我们可以自豪地说，新疆人民的幸福生活是中国尊重和保障人权的生动写照。美国选择性无视新疆繁荣发展的真实情况，不遗余力地污蔑新疆，根本目的就是破坏新疆繁荣稳定，遏制中国发展壮大。

美国领导人多次申明，美方不寻求打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟体系反对中国，不支持“台湾独立”，无意同中国发生冲突。美方应该言而有信，将有关承诺落到实处，包括停止借涉疆问题干涉中国内政、损害中方利益，停止炮制散布涉疆谎言谬论。任何遏制打压中国的行为都注定不会成功，任何炮制散布涉疆谎言谬论的行径都将遭到国际社会的唾弃。新疆各族人民追求美好生活的步伐不会被美国的无端指责和恶意干涉所阻挡。新疆必将在祖国的怀抱中，创造更加灿烂的明天。

（作者是国际问题观察员）

(责编：曹欣悦、杨牧)