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哈萨克斯坦TKU国家公路改造项目部分标段全幅贯通

2024年09月03日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳9月2日电（记者李强）8月31日，哈萨克斯坦TKU国家公路改造项目14-16标全幅贯通，该标段由中建六局交通公司承建，全长102公里，起点为卡尔巴套，终点为乌斯季卡缅诺戈尔斯克。

项目施工现场。 中建六局交通公司供图

项目施工现场。 中建六局交通公司供图

自2024年5月21日首次启动沥青上面层摊铺施工以来，为确保摊铺工作顺利完成，项目部采取了一系列措施，加强统筹调度，紧紧围绕节点目标任务，积极抢抓施工有利天气，优化施工组织，克服了交叉施工和材料供应等难题，并以项目建设“百日大干”行动为抓手，开启多点面同步施工和“两班倒”昼夜奋战模式，加速推进沥青面层施工进程。

哈萨克斯坦TKU公路改造项目位于哈萨克斯坦东南部，由中信建设总体实施，是“一带一路“倡议对接哈国“光明之路“新经济政策的具体成果。TKU国家公路全长1073公里，由西南向东北连接塔尔迪库尔干、卡尔巴套、乌斯季卡缅诺戈尔斯克三座城市，项目改造完成后将在方便周边城市居民出行的基础上，重构哈萨克斯坦东南通道，提升区域内互联互通水平，建设更加便捷交通体系。

项目部合影。 中建六局交通公司供图

项目部合影。 中建六局交通公司供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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