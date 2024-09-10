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中国银行伦敦分行举行服务中英经贸95周年答谢活动

2024年09月10日15:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦9月9日电 （记者许立群）9日晚，中国银行伦敦分行在总部大楼举行“服务中英经贸95周年答谢活动”，回顾中国银行在英深耕厚植、砥砺奋进的波澜历程，探讨新时代中国金融业高质量发展新方向，展望中英经贸金融合作新前景。中国驻英国大使郑泽光、英国驻华大使吴若兰、伦敦金融城政策与资源委员会主席贺凯思、中国银行董事长葛海蛟等中英各界人士及客户代表100多人出席。

中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

郑泽光在致辞中表示，事实充分证明，中英经济合作不仅对双方有利，也对世界经济产生了积极影响。

郑泽光希望，中国银行和两国工商界永远做中英合作的催化剂和桥梁。他还强调，中英双方要秉持相互尊重精神，加强接触与对话，拓展务实合作。双方要相向而行、共同努力，切实落实好两国领导人近日通话达成的共识，推动中英关系重回稳定发展的正确轨道。

中国银行董事长葛海蛟致辞。人民网 郭锦标摄

中国银行董事长葛海蛟致辞。人民网 郭锦标摄

中国银行董事长葛海蛟在致辞中表示，展望未来，中国银行伦敦分行将一如既往地秉持初心，继续不遗余力地推动人民币国际化、“一带一路”倡议及低碳绿色转型，更好服务中英经贸、金融和人文往来，以金融高质量发展推动我国高水平对外开放，为构建稳定互惠的中英关系贡献更大力量。

中国银行伦敦分行“服务中英经贸95周年答谢活动”现场。人民网 郭锦标摄

中国银行伦敦分行“服务中英经贸95周年答谢活动”现场。人民网 郭锦标摄

中国银行与英国政府续签《关于绿色与生物多样性金融合作谅解备忘录》。人民网 郭锦标摄

中国银行与英国政府续签《关于绿色与生物多样性金融合作谅解备忘录》。人民网 郭锦标摄

活动上还宣布中国银行与英国政府续签《关于绿色与生物多样性金融合作谅解备忘录》，双方将致力于共同推动联合国《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》的全球落地，标志着中英两国在绿色及可持续发展领域的合作迈上新台阶。

(责编：于洋、杨牧)

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