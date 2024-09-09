9月7日，中国和塞尔维亚警务联合巡逻队员在启动仪式现场合影。新华社记者 周慧敏 摄

近日，中国和塞尔维亚警务联合巡逻启动仪式在海南省三亚市举行。受公安部邀请，塞尔维亚内务部选派6名警员来华执行为期一个月的警务联合巡逻任务。