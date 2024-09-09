菲方借“人道主义”之名行“冒险侵权”之实，严重侵犯中方主权、严重违反《南海各方行为宣言》，破坏南海和平稳定。中方坚决依法维权，就是在维护《南海各方行为宣言》的严肃性，就是在维护南海和平稳定

一段时间以来，菲律宾政府频繁派出海警船、公务船等强闯中国南沙群岛仙宾礁附近海域，企图向在仙宾礁潟湖长时间滞留的菲海警船实施补给，谋求实现长期存在。菲方借“人道主义”之名行“冒险侵权”之实，严重侵犯中方主权、严重违反《南海各方行为宣言》，破坏南海和平稳定。菲方应立即停止侵权挑衅，立即撤走有关船只。中方将继续依法采取坚决有力措施，维护自身领土主权和海洋权益，维护《南海各方行为宣言》的严肃性。

菲方侵权挑衅在先、中方依法维权在后，菲方一些人却扮出一副“受害者”面目，企图歪曲事实、颠倒黑白。这种拙劣表演改变不了问题的是非曲直。仙宾礁是中国南沙群岛的一部分，是中国固有领土，不是菲律宾的专属经济区。中国对包括仙宾礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方在仙宾礁附近海域巡航执法，符合中国国内法和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。事实上，在仙宾礁潟湖长时间滞留的菲海警船可以移动，根本不是搁浅，而是故意抛锚。船上人员完全可以离开，所谓存在“人道主义”问题，是菲方一意孤行造成的。真正把菲方人员置于危险、饥饿和不安全的不人道境地的，是菲律宾政府。

菲方在仙宾礁的挑衅行为严重违反《南海各方行为宣言》，同地区国家维护南海和平稳定的共同意愿背道而驰。仙宾礁是无人岛礁，各方应维持仙宾礁无人无设施的状态。中国和东盟国家共同签署的《南海各方行为宣言》第五条规定，各方承诺保持自我克制，不采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动，包括不在现无人居住的岛、礁、滩、沙或其它自然构造上采取居住的行动，并以建设性的方式处理它们的分歧。不久前结束的第五十七届东盟外长会议联合声明重申，相关各方要克制自己的行为，避免采取导致争端复杂化、扩大化以及海上局势进一步复杂化的行为。菲方一再背信弃义，是名副其实的南海和平破坏者和不稳定制造者。中方坚决依法维权，就是在维护《南海各方行为宣言》的严肃性，就是在维护南海和平稳定。

菲方多点侵权，试图赖占无人岛礁，造成南海局势轮番升级，严重危害地区和平稳定。菲律宾现任政府外交政策为谁服务，海上行动为谁出力，明眼人看得很清楚。个别域外国家出于地缘政治私利，唯恐南海不乱，鼓动、支持、配合菲方侵权生事，利用南海问题挑拨地区国家关系，扮演了极不光彩的角色。菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格—乌伊指出，一段时间以来，菲律宾政府在南海问题上配合域外势力对中国采取对抗性政策，已被其他东盟国家视为域外国家在南海地区谋求战略利益的代理人。

当前，中菲关系站在十字路口，面临何去何从的选择。冲突对抗没有出路，对话协商才是正道。菲方应认真思考中菲关系未来之路，同中方相向而行，推动双边关系早日重回正轨。维护南海和平稳定是地区国家共同的责任。菲方应切实履行承诺，不应再朝令夕改、出尔反尔。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)