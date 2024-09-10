本报记者 周 輖 李欣怡 郝瑞敏

“互利合作是符合各国长远和根本利益的阳光大道。”习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话时提出“要携手推进开放共赢的现代化”，表示中方愿同非方深化工业、农业、基础设施、贸易投资等领域合作，树立高质量共建“一带一路”的标杆，共同打造落实全球发展倡议的样板。站在新起点，28亿多中非人民携手共进、互利共赢，必将创造更加美好的未来。

“为许多非洲国家带来了工业化发展机遇”

习近平主席在中非合作论坛北京峰会上宣布，中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体，推动中国大市场成为非洲大机遇。扩大非洲农产品准入，深化电商等领域合作，实施“中非质量提升计划”。中方愿同非方商签共同发展经济伙伴关系框架协定，为中非贸易投资提供长期、稳定、可预期的制度保障。

“这是对非洲国家重要关切的积极回应，是非中命运共同体的生动体现。”刚果（布）《布拉柴维尔快讯报》主编基蒂纳表示。

“峰会提出了具有前瞻性的方案，对推动非中下一阶段合作至关重要。”尼日利亚《非洲中国经济》杂志主编伊肯纳·埃梅武认为，此次峰会意义重大、成果丰富。

习近平主席提出，中方愿同非方打造产业合作增长圈，着力建设中非经贸深度合作先行区，启动“非洲中小企业赋能计划”。共建中非数字技术合作中心，建设20个数字示范项目，共同拥抱新一轮科技革命和产业变革。

基蒂纳特别关注共建中非数字技术合作中心、共建工程技术学院等务实合作新举措。他说，非洲国家迫切需要数字信息、工程技术领域人才，迫切需要发展数字经济和提升制造业水平，这些合作项目将为更多非洲民众带来实实在在的好处。

在位于摩洛哥盖尼特拉大西洋自贸区的中信戴卡北非工厂，工厂总经理巴德尔也注意到了中非推进互利共赢的最新政策动向。他介绍，近年来摩中不断加强在汽车领域的合作。“中国先进的制造技术助力摩洛哥汽车制造业快速崛起，也为许多非洲国家带来了工业化发展机遇。”巴德尔说。

截至目前，中国已经和15个非洲国家建立了产能合作机制，同非洲国家合作建设了包括塞内加尔迪亚姆尼亚久工业园、尼日利亚莱基自贸区、中埃·泰达苏伊士经贸合作区在内的20多个工业产业园。

津巴布韦总统姆南加古瓦表示：“非洲在产业、技术、数字化等各领域的转型要借鉴中国的成功经验。”乌干达贸易、工业和合作部工业国务部部长戴维·巴哈蒂表示，中国企业和投资者经营的工业园利用当地资源发展制造业，助力非中工业化合作不断迈上新台阶，与非盟《2063年议程》目标相呼应。

“为非洲的粮食安全、粮食自给作出贡献”

习近平主席在中非合作论坛北京峰会上宣布，中方将向非洲提供10亿元人民币紧急粮食援助，建设10万亩农业标准化示范区，派遣500名农业专家，建设中非农业科技创新联盟。实施500个公益项目。鼓励中非企业“双向奔赴”投资创业，把产业附加值留在非洲，为非洲创造不少于100万个就业岗位。

喀麦隆农业和乡村发展部部长加布里埃尔表示，习近平主席宣布的兴农惠民伙伴行动“将提高我们的机械化程度和产业附加值，农村人口的收入也会大大提高”。马达加斯加总统拉乔利纳表示：“我们十分重视同中国在农业领域的合作，希望借鉴相关经验，助力减贫事业和农业现代化进程。”

9月6日下午，乌干达农业、牧业与渔业部长弗兰克·托姆韦巴泽与中国学子进行了一场关于“理解乌干达的农业与乡村发展转型”的分享交流活动。他说，“非中之间的农业合作为乌干达提供了大量技术培训机会，培养了众多人才，这对于乌干达的粮食安全和农业现代化至关重要”。

非洲科学院前院长菲利克斯·达帕雷·达科拉表示：“非中农业合作取得了丰硕成果，本次峰会成果将为非洲的粮食安全、粮食自给作出贡献。”

峰会期间，中国同津巴布韦签署鲜食鳄梨输华合作文件，同赞比亚签署大豆输华合作文件，同莫桑比克签署木豆、夏威夷果和腰果输华合作文件，同纳米比亚签署绵羊和山羊肉输华合作文件，同卢旺达签署蜂蜜输华合作文件……越来越多的非洲优质农产品受到中国消费者的青睐。自2021年中国宣布建立非洲农产品输华“绿色通道”以来，截至2023年6月，已有来自11个国家的16项非洲农产品顺利进入中国市场。中国国际进口博览会、中非经贸博览会、非洲好物网购节等一系列平台也带动了更多非洲农产品对华出口。如今，中国已成为非洲第二大农产品出口目的地国。

肯尼亚政治记者协会主席、《人民报》记者罗林斯·奥蒂诺说：“中方进一步扩大对外开放，将持续为非洲国家带来机遇，促进相关行业发展，带动更多非洲民众摆脱贫困。”

“增强了地区互联互通，提升了我们的自主发展能力”

习近平主席在中非合作论坛北京峰会上宣布，中方愿在非洲实施30个基础设施联通项目，携手推进高质量共建“一带一路”，打造陆海联动、协同发展的中非互联互通网络。中方愿为非洲大陆自由贸易区建设提供帮助，深化物流和金融合作，助力非洲跨区域发展。

埃及中国问题专家艾哈迈德·萨拉姆认为：“非中在基础设施、经贸领域的合作有助于全球南方国家进一步融入世界经济，双方在光伏、水电、风能等可再生能源和人工智能等领域的合作将加快全球南方国家工业和技术现代化步伐。”

“中国在基础设施建设和清洁能源方面的发展太快了！”9月5日，刚刚参加完2024年中非合作论坛北京峰会开幕式，马拉维总统查克维拉便马不停蹄地来到总部设在北京的全球能源互联网发展合作组织访问。参观主题展厅时，查克维拉在展板前驻足良久。他说：“中国企业实施项目高效，我们希望借助中国经验，实现包括电网在内的基础设施的提升和改善，为人民带来更好的生活。”

奥蒂诺表示，高质量共建“一带一路”顺应当地民众所需，助力一批批重大基础设施项目在非洲国家落地生根。本次峰会发布《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》，提出将中非共建“一带一路”打造成高标准、惠民生、可持续的合作之路，这必将进一步惠及双方人民。“非中合作在很大程度上改善了非洲国家基础设施不足情况，增强了地区互联互通，提升了我们的自主发展能力。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说。

厄立特里亚战略研究中心研究员菲克雷耶苏斯·亚玛哈森表示，展望未来，非中合作大有可为，“在携手推进现代化的道路上，非中关系将不断迈上新台阶，为双方人民创造更加美好的未来”。

本次峰会，各方一致同意发布《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》，指出将共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系。“无数事实已经证明，非中合作求真务实，给非中人民带来实实在在的好处，中国永远是非洲迈向现代化道路上最可靠的伙伴。”加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬的话，代表了非洲人民的共同心声。

（本报记者沈小晓、黄炜鑫、车斌参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)